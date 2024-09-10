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彰化縣長王惠美低調訪陸 化身「叫賣員」推銷彰化特產

聯合報／ 特派記者陳宥菘／重慶即時報導
第十六屆「重慶台灣周」活動期間舉辦了「台灣名品展」，大陸海協會長張志軍10日上午也到展區參觀。記者陳宥菘／攝影
第十六屆「重慶台灣周」活動期間舉辦了「台灣名品展」，大陸海協會長張志軍10日上午也到展區參觀。記者陳宥菘／攝影

第十六屆「重慶台灣周」9月9日至13日登場，活動期間還舉辦「台灣名品展」，邀請來自彰化縣、金門縣等120家台企赴渝參展，販售產品涵括食品、日常用品到文創品。彰化縣長王惠美10日上午也現身展區，並化身「叫賣員」向大陸民眾推銷彰化產品。

重慶市台辦日前舉辦記者會說明本屆「重慶台灣周」與會台灣嘉賓時提到，除了國民黨副主席夏立言，彰化縣長王惠美也將出席活動。

不過，王惠美10日上午並未出席在重慶市國際會議展覽中心舉行的開幕式，而是到了系列活動之一，位於另一個展區的台灣名品展，關心彰化業者的擺攤情況。

據了解，王惠美此次到訪大陸相當低調，事前也特地溝通，不接受媒體採訪，也未參與主要活動開幕式。

彰化縣企業拓銷聯合協會秘書長楊文慶在展區向本報表示，這次「彰化精品館」展區是由彰化縣工商發展投資策進會（工策會）組織了16家企業和15家農會參與，包含彰化農特產品與文創業者，另外還有食品業者和生活用品業者到重慶進行市場拓銷。

楊文慶表示，彰化縣長王惠美也特別撥空前往展區，幫彰化企業加油打氣，也做彰化產品的「最佳代言人」，逐一到每個攤位向重慶民眾推薦商品，做促銷活動。

一名大陸70歲李女士是第一次去到台灣名品展，購買了台灣製的牛肉丸、一口腸。她說，自己多年前曾到台灣旅遊，很想念台灣的味道，而且「相信台灣的東西，不賣假貨」，所以偕著孫女到展區逛逛。

第十六屆「重慶台灣周」9月9日至13日登場，活動期間還舉辦「台灣名品展」，彰化縣長王惠美現身展區，向大陸民眾推銷彰化特產。圖／彰化縣企業拓銷聯合協會秘書長楊文慶提供
第十六屆「重慶台灣周」9月9日至13日登場，活動期間還舉辦「台灣名品展」，彰化縣長王惠美現身展區，向大陸民眾推銷彰化特產。圖／彰化縣企業拓銷聯合協會秘書長楊文慶提供
第十六屆「重慶台灣周」9月9日至13日登場，活動期間還舉辦「台灣名品展」，邀請來自彰化縣、金門縣等120家台企赴渝參展。記者陳宥菘／攝影
第十六屆「重慶台灣周」9月9日至13日登場，活動期間還舉辦「台灣名品展」，邀請來自彰化縣、金門縣等120家台企赴渝參展。記者陳宥菘／攝影

夏立言 王惠美 金門

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