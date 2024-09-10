財政壓力大...大陸黨政機關要求「過緊日子」 規定公務車要換新能源車

近期中國地方政府財政壓力大，全國多地發出的黨政機關「過緊日子」相關要求中，除了提高公務車的使用年限與里程，還明確提出公務車換新要選用更節能的新能源汽車，或者要求新能源汽車達到特定比例。

陸媒澎湃新聞報導，近日浙江寧波市機關事務管理局發布的相關措施中，其中一條針對公務車的規定指出，「公務用車使用年限未達到12年或行駛里程未達到15萬公里原則上不予更新，一般公務用車更新原則上100%使用新能源汽車」。

江蘇常熟市級機關事務管理中心推出的規定，也將公務車更新年限從8年提高到12年，同時要求行駛里程需達18萬公里以上，並且車輛更新全部選用新能源汽車。

另外，河南省信陽市要求「強力推進公務用車新能源汽車替代工作，實現2024年底全市城市建成區內公務用車新能源比例達到50%以上的目標」；江蘇連雲港市政府也要求「公務用車使用年限超過10年、總里程數達到20萬公里的，方可申請更新，新增及更新公務用車中新能源汽車配備比例不低於75%」。

報導又提到，根據中國國家機關事務管理局6月發布的消息的數據，四川綿陽積極推廣純電動汽車，從2024年起更新公務用車原則上全部採購純電車，與同類型、同動能燃油車相比，2024年度更新的車輛每年可節約能耗費用約人民幣130萬元（約新台幣587萬元）、減少二氧化碳排放約420噸。