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吸引外國客 北京餐飲業倡菜單全改中英對照

中央社／ 台北10日電

中國經濟不振，為吸引外國遊客消費，北京市餐飲行業協會昨天發出倡議，建議所有餐廳使用中英文菜單，並設置準確的英語標識，提升餐飲業國際化服務水準。

「菜單沒有圖片也沒有英文，我該如何點菜？」不少到中國旅遊的外國人都有類似經歷，即使少數餐廳有英文菜單，但翻譯並不一致，綜合新京報等陸媒報導，北京市餐飲行業協會9日發出倡議，建議所有餐廳使用中英文菜單。

倡議書表示，各餐飲企業應積極響應號召，參照「公共場所中文標識英文譯寫規範」地方標準等，設置使用準確、規範的英語標識。接待國際顧客較多的餐廳應加強員工外語服務能力培訓，透過舉辦培訓班、邀請專業人員授課等方式，提升員工語言能力。

同時，各餐飲企業之間應加強交流與合作，分享國際化服務經驗做法，規範英文標識，推廣使用中英文菜單，讓更多到北京的外國遊客品鑑中國美食，了解中國飲食文化，提升北京餐飲行業國際化服務水準和競爭力。

另據千龍網的報導，對於聚集了大量外籍人士和涉外機構的北京朝陽區，區政府近日聯同對外經濟貿易大學英語學院，巡查了798藝術區、潘家園舊貨市場、藍港及亮馬河沿岸、THE BOX商圈、維景國際等11個重點涉外接待場所及18家轄區酒店的雙語標識，指正了一些常見的問題，例如英文語法錯誤、拼寫錯誤、詞彙使用不當等。

北京 英文菜單 餐廳

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