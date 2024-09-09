不單作為懲罰...秦剛被任命出版社低階職務 卻意味「脫離困境」

據《華盛頓郵報》9月8日引述兩名美國前官員稱，秦剛名義上被任命為中國外交部下屬的一家出版社的一個低階職務。這兩名前官員稱，58歲的秦剛至少在紙面上就職於國有的世界知識出版社。

這兩名前官員稱，這一降職發生在春季，盡管意味著「失寵」，但同時也意味著「脫離困境」。其中一名前官員稱，秦剛「不會坐牢，但他的（政治）生涯結束了」。

這名前官員向該報表示，此事很可能不單是作為一種懲罰，也是作為一個警示的故事。

今年7月，中共二十屆三中全會公報稱：接受秦剛同志辭職申請，免去秦剛同志中央委員會委員職務。

去年7月，秦剛在任外交部長僅7個月後，於十四屆全國人大常委會第四次會議被免職。此前他在公共視野消失了一個月。去年10月，於全國人大常委會第六次會議被免去國務委員職務。今年2月，全國人大常委第八次會議公報稱，秦剛辭去全國人大代表職務。

中國官方對於秦剛的去向始終表態模糊。如今，秦剛「下落不明」已一年有余。

（綜合報道）

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