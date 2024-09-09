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重慶人工降雨後刮大風引質疑 專家稱強對流引起

中央社／ 台北9日電

中國重慶市民近日因攝氏40度以上高溫而苦不堪言，為了消暑降溫當地進行了人工降雨，不料之後卻刮起據稱颱風級的強風，民眾質疑大風肇因於人工降雨，專家則說大風是自然的熱對流產生。

綜合新華網等陸媒日前報導，2日下午到3日凌晨，重慶17個區縣進行人工降雨作業，共發射高炮彈158枚、火箭彈37枚，燃燒煙條24根。作業區域出現小到中雨，局地大雨，雨量0.1至31.4毫米。2日夜間受輻射降溫的影響，沙坪壩晚間6時溫度降到28度，為最近10天的夜間最低溫度。

但人工降雨後卻出現異常天氣。據重慶氣象觀測站，2日上午7時至3日上午7時，重慶市20個區縣出現8級以上陣風，強風甚至將一幢民宅16樓的窗戶整扇捲走，街邊樹木被連根拔起，機車倒地，風雨中售貨攤也被沖走，鐵皮屋頂被掀翻，住宅大樓圍牆欄杆則墜落。

因狀況連連，當地輿論開始譴責人工降雨是人工災難，有網友說，「人工降雨徹底失敗了」，「仿佛世界末日」。

還有網友表示，「人工降雨已經破壞了生態界的平衡。重慶短暫的降雨比高溫還可怕。因為下了雨，濕度升高，反倒讓天氣變得像蒸籠一樣」。

對此，當地氣象專家解釋，重慶2日出現強對流天氣，同時大氣中的雲層增多增厚，非常有利於人工影響天氣作業，因此進行了人工降雨，「對降雨有一定程度增加，但是影響程度有限」，而出現的明顯大風主要是強對流天氣自身產生的天氣影響。

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