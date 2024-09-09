央視揭空掛學籍亂象 不到校也能拿畢業證書

中國官媒央視昨天報導買賣學籍問題，部分民間教育諮詢機構及中職學校提供「空掛學籍」服務，家長僅需繳約9萬元的關係費，諮詢機構及學校就會協助學生註冊入學，學生只要定期到校打卡，不必天天上學，3年後仍能拿到畢業證書。

央視「財經調查」節目指出，中國社群平台有教育諮詢機構打著「進校時間快」、「高中借讀」名號，私下從事「空掛學籍」的交易，即把學生學籍註冊在某所學校，而學生不必到校上學。

據報導，鄭州的科文教育諮詢有限公司管城分公司、武漢益拓科技有限公司、河南省初派商貿有限公司等教育諮詢機構皆表示若支付約人民幣2萬元（新台幣9萬元）的操作費或關係費，能提供「空掛學籍」服務。

科文教育諮詢有限公司管城分公司工作人員表示，確實能提供建立學籍的服務，但實際上是空掛的，並表示這樣是違規，「是偷偷摸摸辦理，找關係辦的」。

武漢新羽文化傳媒有限公司工作人員則表示，若周邊縣市教育局過來檢查，也會提前向學校打招呼，請家長不必擔心。

報導指出，從學校端調查發現，武漢信息工程職業學校、新鄭航空科技中等專業學校等5所學校皆有提供「空掛學籍」服務，為了躲避監管，會要求學生定期到學校打卡，並保證空掛學籍學生3年後能拿到該校頒發的畢業證書。

此外，有部分學校為順利做成「空掛學籍」的生意，也鼓勵家長申請中國國家補助金。報導指出，河南鄭州的輔讀中等職業學校為了讓客戶減少花費，工作人員推薦以申請減免學費資助、國家助學金等方式，減免一部分的費用。

過去因為中國各地大學入學考試錄取分數差異大，像是同樣是被重點大學錄取，但河南與陝西省錄取分數相差可逾60分，因此越來越多家長透過遷戶口至招收門檻較低的省市，因而衍生「高考移民」的亂象。

於是配合高考移民需求的產業也隨之大發利市，並形成產業服務鏈。像是房屋仲介哄抬西藏等偏遠縣城的房價，賣給亟欲遷戶口的家長；打著「教育局關係」旗號的業者，向學生父母收諮詢費，或是透過「空掛學籍」服務，協助學生拿到錄取線較低省市的在地學籍。