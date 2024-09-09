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中國男足將戰沙烏地 警方提示不准賽後圍堵教練球員

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
5日在日本埼玉縣舉行的世界盃預賽，中國大陸對上日本，大批中國球迷到場為中國隊加油，結果大陸國家男子足球隊以0比7慘敗。（路透）
5日在日本埼玉縣舉行的世界盃預賽，中國大陸對上日本，大批中國球迷到場為中國隊加油，結果大陸國家男子足球隊以0比7慘敗。（路透）

大陸國家男子足球隊將於10日晚上於大連梭魚灣球場舉行的世界盃預選賽亞洲區18強賽第二場小組賽，對陣沙鳥地阿拉伯隊。大連警方上周已發布觀賽提示，「嚴禁觀眾賽後圍堵教練球員」。

中國男足本月5日在首場小組賽中，對上戰勁敵日本隊，最終以0比7慘敗，讓廣大的中國球迷大失所望。大陸球員搭乘大巴駛離球場時，遭大批中國觀眾咒罵、扔垃圾。

據四川觀察報導，中沙之戰門票價格為人民幣280元至1,680元，其中280元與480元門票以及1,380元和1,680元價位的門票都已售罄，780元等價位的門票仍有大量剩餘。

報導指出，這跟中國男足今年6月在瀋陽對戰泰國隊的景象完全不同。有業內人士表示，「造成這樣現象的主要原因是，中國國足的成績太差而且球票又太貴了。」

考慮到中國男足賽後可能出現的意外情況，大連市公安局上周五（6日）在官方微信公眾號向觀眾列出12點提示，包括嚴禁賽後圍堵教練員、球員、工作人員及客隊球迷。

微信 教練 觀眾

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