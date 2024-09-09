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外送員悲歌 杭州「單王」電瓶車上休息竟猝死
在整體經濟不振下，中國大陸再傳底層民眾過勞猝死悲歌，引發關注。近日，有網友發影片稱，浙江杭州一名中年外送員接完單後躺在電瓶車上睡覺，最後卻被發現已不幸猝死。 據稱，這名外送員是附近有名的「單王」，搶單很拚命，沒單時就躺在電動車上睡覺，手機一響就起來接單。
湖北日報傳媒集團旗下《極目新聞》報導，有目擊者8日透露，事發於5日晚上9時許，該外賣員送完單躺在電動車上休息。直到隔天凌晨1時許，有同行發現他已經睡了很久，去搖了一下，他發現已經猝死，這才趕緊報警。
該目擊者稱，猝死外賣員看起來約50歲，之前幾乎天天能遇到他，見面也只能簡單聊幾句。「他太忙、太拚，幾乎每天都要跑到（人民幣）500元以上，是附近的『單王』」。他沒單時就躺在電動車上睡覺，手機一響他就起來接單。」
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