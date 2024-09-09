龍年生龍子 陸多地今年上半年新生兒明顯增加

中國大陸連續兩年出生人口大幅下降後，今年上半年多地新生嬰兒數量卻有明顯增加。專家分析認為，主要原因包括龍年屬相偏好以及新冠疫情後的「補償」效應，因此出生率回升可能只是曇花一現。

廣州《羊城晚報》報導，2024上半年廣東全省出生人數比去年同期增長1.4%，與三孩政策和「龍年生龍子」心態有一定關係。

陝西寶雞統計局日前發布的出生人口調研數據顯示，受調查醫院和助產機構上半年共接生新生兒3,569人，比去年同期增加346人，增幅為10.7%。

《湖北日報》報導稱，截至8月14日，湖北省天門市今年出生人數達4,232人，比去年同期多出431人，為八年來首次「由降轉增」。

另據青島《信網》報導，青島今年前六個月戶籍人口年比增長5.93%，也扭轉此前連續兩年下降的趨勢。

不過，也有部分地方的出生人口持續減少。廣西南寧統計局官網7月發布的調查結果顯示，當地32家醫院上半年出生人口較去年同期減少1,490人，預計今年全年出生人口將較去年減少2,109人，年比下降11.8%。

青島和寶雞兩地官方分析增長原因時，均提到當局生育支持政策，以及民眾的龍年屬相偏好。寶雞市統計局認為，「傳統觀念促使許多家庭希望將孩子生在龍年，把生育時間有意識調整到2024年。」

大陸人口學者何亞福近日在個人微信公眾號發文稱，從各地已公布數據來看，多數地區今年前幾個月的出生人口均比去年同期有不同程度上升，只有少數地區下降。他認為，除了龍年因素，出生人口回升主要還是因三年冠病疫情而推遲生育的補償效應。

「2023年全國結婚登記對數為768.2萬對，比上一年增加84.7萬對，這對於2024年的出生人口也有正面影響。」

他同時指出，受今年結婚登記人數下降、育齡婦女數量減少和年輕一代生育意願普遍低迷等影響，「今年出生人口回升只是曇花一現，明年出生人口又將下降。」