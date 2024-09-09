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蜀堆堆領銜 三星堆驚豔博博會
近日，大陸第十屆博物館及相關產品與技術博覽會（簡稱「博博會」）在呼和浩特舉辦。位於四川德陽廣漢市的三星堆博物館著重展示了數位技術在陳列展示、宣傳教育、保護研究等方面的運用、融合與創新，吸引了廣泛關注。
此次「博博會」上，三星堆博物館重點展示了數位虛擬修復技術在青銅神壇、青銅鳥足神像、青銅騎獸頂尊人像等跨坑拼合文物上的運用。「動感堆堆互動體驗」以數字IP形象「蜀堆堆」為載體，基於單目捕捉技術精準捕捉觀眾的動作和表情，讓觀眾在與「蜀堆堆」的互動中深刻領略三星堆的文物之美和文化內涵。
作為本次展覽的重頭戲，三星堆數智化專題展示區「尋覓三星堆—祭祀坑考古發掘現場」VR沉浸式探索體驗，開展兩日就吸引海內外各地專家、媒體和觀眾超600人體驗。VR體驗以博物館基本陳列、考古現場等資料為基礎，運用VR技術以1：1高精度重建還原三星堆博物館青銅館、新館、保護大棚、考古發掘方艙和6個新發現的祭祀坑，使觀眾身臨其境瞭解博物館以及祭祀坑考古出土文物，並進行多層次交互沉浸體驗展示。
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