黑神話爆火 陸悟空商品熱銷

首款大陸國產大型3A遊戲《黑神話：悟空》火出圈後，以悟空為主題的各類周邊產品引發搶購熱潮。國家級非物質文化遺產「麵人郎」第三代傳承人郎佳子彧耗時11小時製作悟空形象的麵塑作品，在短視頻平台上獲得超42萬次點贊，不少網友表示：「我們要追捧獨屬於中國人的超級英雄。」

北京工美大廈特許零售店內，櫃檯陳列著以齊天大聖孫悟空為形象的TEAM CHINA「天宮助威團」主題系列產品，包括運動冰箱貼、舉重手辦、毛絨掛飾，還有各式各樣徽章、鑰匙扣等，不少顧客在櫃檯前選購。「一大一小兩款孫悟空仙桃手辦是賣得最火的。這個悟空腳踏祥雲、手握金箍棒、托舉仙桃，神采奕奕。前兩天，有位顧客一下子買了12件。」店長孔李紅介紹。

店內熱銷的還有一款「孫悟空運動徽章套裝」，該套裝由5枚徽章拼成一張悟空臉譜，周邊4枚分別是悟空射箭、跑步、舉重、游泳的場景，中間的臉譜徽章掀開蓋後，是悟空划龍舟的場景，體現了體育競技專案與中國傳統文化的融合。「這款徽章套裝到貨不到半個月，已經賣了三四十套。巴黎奧運會結束後，大家爭相來買，取一個大聖（勝）歸來的好寓意。」孔李紅說。

國家級非物質文化遺產「麵人郎」第三代傳承人郎佳子彧也用精湛技藝製作了一件悟空麵塑作品。他以麵粉和糯米粉為原料，再以蠟煮竹簽為脊柱，經過上簽開臉、麵人填餡兒、華裳加身等步驟，將「頭戴鳳翅紫金冠、身穿黃金鎖子甲、腳踏藕絲步雲履、手拿如意金箍棒」的悟空雕塑得栩栩如生。

這件悟空麵塑作品高12釐米，其面部五官、毛髮及胸前護甲、手肘龍紋等都製作得十分精細。「這件作品是我連續11個小時完成的。過程中，悟空盔甲最費功夫。」郎佳子彧說，他也是《黑神話：悟空》遊戲粉絲，所以做出這件作品自己收藏。