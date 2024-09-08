年僅27歲！大陸型男網紅驚傳溺斃 擁健碩身材、多次參加健體健身比賽

近日，在大陸微博上擁有10萬多粉絲的大陸健身博主劉燦的帳號，突然以其親屬身份發文稱，劉燦於上周四（5日）溺斃。據「上游新聞」周日（8日）從劉燦親屬及朋友處證實其死訊。

年僅27歲的劉燦是重慶健體運動員，曾獲得多個健體比賽冠軍，更不時以coser造型出現在社交平台。他還曾扮演大陸國產首個3A遊戲《黑神話：悟空》中的二郎神。

劉燦的死訊已獲得其親友證實。劉燦的小姨在其微博裡公布了這一死訊。劉燦擁一身健碩身材，活潑開朗，今年僅27歲。他的去世讓無數人惋惜。

據了解，劉燦是重慶市健體運動員，他曾參加過國際和大陸國內多項健體健身比賽並獲得好成績，也獲邀coser參加過多個動漫展、音樂節。最後一個影片是扮演《黑神話：悟空》中的二郎神。

8日，劉燦的妻子、好友及劉燦兼職工作的相關公司證實劉燦死訊。其中，健體運動員、網紅博主「幹飯三劍客」之一的王強平表示，劉燦是自己的徒弟，自己6日下午就趕到江南殯儀館，7日上午劉燦已火化，「真的不能接受，眼淚都哭乾了。」