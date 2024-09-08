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零比七慘敗日本！新華社：中國男足不能只剩「擺爛」、要在絕境中反擊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸男足在世界盃亞洲區資格賽第三輪以0比7慘敗於日本，許多大陸球迷難以接受。（圖／路透社）
大陸男足在世界盃亞洲區資格賽第三輪以0比7慘敗於日本，許多大陸球迷難以接受。（圖／路透社）

大陸國家男子足球隊以零比七慘敗於日本中共官媒新華社發文稱，男足不能只剩「擺爛」，即使技不如人，也要打出血性。

新華社9月8日發表題為《今日男足，不能只剩擺爛》的記者手記。

文章稱，輸球可以接受，但「擺爛」不能接受。兩天後，中國男足將主場迎戰又一支亞洲勁旅沙烏地阿拉伯隊，廣大球迷的這一心理底線不容再遭破防。文章稱，越是至暗時刻，越要目標一致，知恥而後勇，在絕境中反擊。

文章寫道，競技場上，比金牌更重要的是精神。勝利者的榮耀固然令人起敬，而拚盡全力的失利者同樣受人尊敬。為國而戰，為榮譽而戰，將士們是否士氣高漲、鬥志高昂，億萬群眾的眼睛是雪亮的。

文章最後稱，哀兵必勝，即使技不如人，也不甘屈於人。網路上一些指責、諷刺甚至謾罵之聲，或有過激之處，但愛之深，責之切。當廣大球迷連罵都不屑罵時，才是足球人最徹底的悲哀。

9月5日在日本埼玉進行的2026美加墨世界杯亞洲區預選賽18強賽C組首輪比賽中，中國男足0比7敗給日本隊，也創造多項慘敗紀錄。澎湃新聞報導，這是對日本最大比分失利；世預賽單場最多丟球；世預賽最大比分失利。

中共 新華社 日本 足球

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