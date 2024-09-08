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摩羯颱風襲大陸！海南風力發電機「遭攔腰折斷」 經濟損失上看2700億

中央社／ 台北8日電
強烈颱風摩羯襲擊中國，造成海南文昌木蘭灣沿海至少6台單價人民幣達1000萬元的風力發電機被攔腰折斷。圖為香港港島杏花邨可以感受到明顯風力，不時有海浪拍打岸邊。中新社
強烈颱風摩羯襲擊中國，造成海南文昌木蘭灣沿海至少6台單價人民幣達1000萬元的風力發電機被攔腰折斷。圖為香港港島杏花邨可以感受到明顯風力，不時有海浪拍打岸邊。中新社

強烈颱風摩羯襲擊中國，造成海南文昌木蘭灣沿海至少6台單價人民幣達1000萬元的風力發電機被攔腰折斷。估計海南海口、文昌兩地經濟損失恐達人民幣600億元（約新台幣2700億元）。

第一財經報導指出，這些風力發電機組屬於華能集團旗下華能海南發電股份有限公司（下稱華能海南公司）。該公司負責人指出，被颱風折斷的風電機組大概有5、6台，「項目還在擴建當中，目前還沒有發電」。但他同時表示，這些風電機組都有投保。

報導根據公開資料指出，該項目為華能海南公司文昌風電廠「以大代小」增容改造項目，新建16台6.25百萬瓦（MW）抗颱型風電機組，總裝機容量100MW，計劃今年10月完成。

報導引述業界人士表示，目前一台6.25MW抗颱型風電機組總造價達人民幣1000萬元。

颱風摩羯6日下午4時左右在海南省文昌市翁田鎮沿海登陸，登陸時中心附近最大風力17級以上，是中國有紀錄以來最強秋颱。海南災情特別嚴重，其中又以首當其衝的文昌市損失最慘重。

綜合陸媒先前報導，截至7日，海南省會海口市直接經濟損失約263.24億元，文昌市經濟損失初步預計達327億元，兩地經濟損失預估恐達600億元。

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