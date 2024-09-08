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陸老婦去世遺逾696萬…長女1理由盼多分遭弟妹反對 網傻眼：分家產的時候倒挺急

香港01／ 撰文／李納德
大陸1名老婦育有3名子女，其老宅因為拆遷獲賠140多萬人民幣（新台幣逾696萬元），她死後長女以一直照顧母親為由要求分大份遺產，但弟妹不願妥協，她最終將弟妹告上法院。情境示意圖。圖／Ingimage
大陸1名老婦育有3名子女，其老宅因為拆遷獲賠140多萬人民幣（新台幣逾696萬元），她死後長女以一直照顧母親為由要求分大份遺產，但弟妹不願妥協，她最終將弟妹告上法院。情境示意圖。圖／Ingimage

面臨分遺產關頭，有血緣關係的兄弟姊妹就翻臉了！大陸1名老婦育有3名子女，其老宅因為拆遷獲賠140多萬人民幣（新台幣逾696萬元），她死後長女以一直照顧母親為由要求分大份遺產，但弟妹不願妥協，她最終將弟妹告上法院。

法院調查後發現長女婚後仍住在母親附近長年照料，母親晚年有10多年時間生活無法自理，也是長女主力照顧，認為她盡了贍養義務，判她可以多分部份拆遷賠償。網友大讚法官「判得好」，又批評事主弟妹面皮厚，「平時不管不問分家產的時候倒挺急」。

陸媒報導，江蘇薜姓老婦生前育有3名子女，其老宅因為政府拆遷，她獲賠償逾140萬人民幣。2019年薛老太離世，3子女對該筆拆遷賠償的分配未能達成共識，長女沈某華認為母親長時間由她照顧，自己才是有盡贍養義務的子女，故有權多分遺產；但其弟妹不認同，她唯有將弟妹告上法院。

母親晚年生活不能自理　由長女照顧

法官在審理過程中多次走訪薛老太生前所住社區，發現長女在婚後就住在母親家附近，經常探望母親照料其起居。薛老太晚年生活不能自理，時長10多年，大多由長女照顧，直至其離世。法官認為，長女的確對母親盡較多膽養義務。

按大陸《民法典》規定，繼承開始後，如沒有遺囑遺贈和遺贈撫養協議的話，同一順序繼承人繼承遺產份額一般應應當均等，但如繼承人盡了主要撫養義務，分配遺產時可以多分，終判長女在其法定繼承權份額上，再適當多分部份拆遷賠償。

網友揶揄弟妹：分家產的時候倒挺急

判決被網友大讚，「判得好」、「合情合理」、「照顧10餘年，可不是一小段時間！那必須多分」、「付出回報就應該對等，否則會讓好人寒心」。不少人又批評其弟妹，「不然呢，平時不管不問分家產的時候倒挺急」、「這個問題太現實了，估計以後也是老死不相往來」、「果然老人不在了，家就不在了，其他幾個子女真有臉爭遺產」。

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文章授權轉載自《香港01》

子女 母親 繼承人 老婦 老宅 遺產

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