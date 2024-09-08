「摩羯」颱風重創大陸南方 海基會：已致函海協會表達慰問

颱風「摩羯」近日侵襲大陸南方造成嚴重災情，並在多地導致民眾傷亡。海基會8日表示，已致函海協會表達我方的誠摯關懷與慰問。同時，透過各地台協關懷瞭解當地台商受災狀況，提供必要協助，盼災民早日回復正常生活。

海基會8日下午發出新聞稿指，有關近日中國大陸南部地區受摩羯颱風侵襲，連日暴雨造成大量用戶電力、通信中斷，農作物受災，部分房屋倒損，超過100萬民眾遭受不同程度影響。

海基會表示，中國大陸受到摩羯颱風侵襲影響，海南、廣東、廣西等地連日暴雨，造成嚴重災損與人員傷亡。海基會已於8日致函海協會，表達我方對受災地區人民的關心，同時，也透過各地台商協會關懷瞭解當地台商的受災狀況，提供必要協助，期盼災區人民早日回復正常生活。

新華社指出，摩羯6日16時20分、22時20分先後在海南文昌市、廣東徐聞縣登陸，大量用戶電力、通信中斷，部分房屋倒塌、損壞，截至7日中午12時，災害造成海南、廣東、廣西3省區計122.7萬人受災。其中，截至7日下午3時，在海南災情最為嚴重，已知造成4人死亡及95人受傷。

另，中青網報導，摩羯的登陸地海南省文昌市副市長魏波表示，該市受災損失非常嚴重，各類基礎設施大面積損毀，全市房屋受損2.5萬餘間，近三分之一道路因樹木倒伏無法通行，初步預計經濟損失達人民幣327億元（約合新台幣1,477億元）。