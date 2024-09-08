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每天跑16到18小時…陸50歲外送員坐車上猝死 知情人：他是家裡經濟來源
陸媒《南國早報》報導，杭州餘杭區雅居樂花園小區附近有一名中年外賣員在等單時猝死在外賣車上，附近的人以為他是睡著了。
據了解，該名外賣員是附近有名的「單王」（指一天跑很多單外賣），每天工作16到18小時，一天能跑到近百單，賺取500多元（人民幣，約新台幣2260元），有知情人稱，他是家裡的經濟支柱。
近日，外賣員的權益不斷地引發外界關注。此前，杭州一名美團外賣騎手在保安身旁下跪，引發一眾騎手聚集示威要求物業職員道歉，引發廣泛關注。另外，徐崢自編自導自演的電影《逆行人生》講述中年人突然失業，轉行當外賣員的故事，外賣員的工作艱辛、生活處境再次成為大陸的熱議話題。
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文章授權轉載自《香港01》
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