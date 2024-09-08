摩羯離開中國 多條螺旋雨帶仍影響華南地區

強颱摩羯雖然已經離開中國，但形成的多條螺旋雨帶將繼續影響華南地區。中國中央氣象台預計，雲南南部、貴州西南部、廣西西部和南部等地部分地區有大到暴雨，局部地區有雷雨大風等強對流天氣。

摩羯6日下午4時20分及晚上10時20分先後在海南文昌市、廣東徐聞縣登陸，造成大量用戶電力、通訊中斷，許多房屋倒毀。7日下午3時30分前後在越南廣寧省南部沿海登陸，登陸時中心附近最大風力仍有17級。

中國中央氣象台今天早上6時解除颱風黃色預警，指摩羯已於昨天夜間由強颱風級快速減弱為熱帶風暴級。

央視新聞報導，摩羯雖已登陸越南，但7日下午，摩羯東側和北側已形成多條螺旋雨帶，將繼續影響華南地區。

螺旋雨帶是指繞著颱風中心運動的雨雲，分布形態不一，受颱風螺旋雨帶影響的地方經常出現短暫降水和陣風，降水強度和持續時間隨著雨帶的發展而發生變化。在雨帶中產生的中小對流雨團同樣可以造成特大暴雨。

這些螺旋雨帶有可能帶來「列車效應」，即一連串對流雲團先後影響同一個地方，導致同一地方出現大暴雨甚至特大暴雨。

中央氣象台預計，摩羯的風雨影響將繼續向西擴散，8日早上8時至9日早上8時，雲南南部、貴州西南部、廣西西部和南部及青海東北部、山西北部等地部分地區有大到暴雨，其中雲南東南部、廣西西南部等地部分地區有大暴雨（100至200毫米）。上述部分地區伴有短暫強降水，局地有雷雨大風等強對流天氣。

中央氣象台並預計，7日晚上8時至8日晚上8時，廣西西部和西南部、雲南東部等地部分地區發生山洪災害可能性大（橙色預警），其中廣西西南部、雲南東部局地發生山洪災害可能性很大。

中央氣象台還預計，8日早上8時至9日早上8時，北部灣、南海中西部和西南部、海南島西部沿海、廣西沿海將有6至7級大風，其中北部灣西部部分海域風力可達8級、陣風9至10級的大風。