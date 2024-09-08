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安徽一農地出土大批古錢幣 據稱多達3、4千斤

聯合報／ 大陸中心／即時報導
安徽省六安市霍邱縣河口鎮十三灣村一處田地裡，發現埋藏著大批古錢幣。（圖／《封面新聞》）
安徽省六安市霍邱縣河口鎮十三灣村一處田地裡，發現埋藏著大批古錢幣。（圖／《封面新聞》）

據四川日報報業集團旗下新媒體《封面新聞》報導，安徽省六安市霍邱縣河口鎮十三灣村，有民眾在一處田地裡發現了大量古錢幣。目擊者稱，當地縣文物部門工作人員聞訊後趕至現場，裝袋時說這些古錢出自宋代，數量估計達3、4千斤。

當地一名李姓男子表示，他聽說河口鎮十三灣村有人發現古錢的消息後，7日上午8時許就趕到現場，看見一處莊稼地裡已有人在埋頭挖土，走近看，土坑裡有一些錢幣，工作人員戴著手套將錢幣裝袋。

「現場人多的時候有上百人，拉有警戒線，有幾名警務人員站在一旁維護秩序，裝錢幣的是縣文物部門的工作人員，他們說這些錢幣出自宋代，估計有3、4千斤。」

另一位到場圍觀的吳姓村民說，6日就有人在十三灣村發現了這些錢幣，7日一早霍邱縣文旅體育局相關工作人員到現場處理，他在現場看到大量錢幣出土，聽現場工作人員介紹，這些錢幣出自宋代。

河口鎮政府工作人員稱，7日一早，霍邱縣文旅體育局相關工作人員到十三灣村出土錢幣，但他不清楚這些錢幣是不是出自宋代。

霍邱縣政府辦公室工作人員則稱，6日他們接到河口鎮相關工作人員的電話，稱當地有人發現了古代錢幣，但不知如何處理，於是縣政府工作人員便聯繫了霍邱縣文旅體育局的相關工作人員。

7日下午，河口派出所工作人員則稱，他們接到霍邱縣文旅體育局的通知，到現場維護秩序，出土錢幣出自宋代，目前相關工作人員已處理完畢，出土錢幣的土坑已經回填。

當地民眾稱，出土的古錢幣應為宋朝錢幣，數量多達3、4千斤。（圖／《封面新聞》）
當地民眾稱，出土的古錢幣應為宋朝錢幣，數量多達3、4千斤。（圖／《封面新聞》）

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