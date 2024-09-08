搶生龍寶寶 中國上半年多地出生率提高

中國各地方政府陸續發布今年上半年的人口統計，多個城市宣布今年上半年出生人口較往年同期增加。分析認為，除了相關生育政策支持之外，今年適逢龍年，搶生龍寶寶也促使出現生育小高峰。

綜合澎湃新聞、第一財經，中國多個城市宣布今年上半年出生人口增加，更有地方宣稱出生人口走勢是睽違數年以來，首度由減轉增。

黑龍江省大慶市於8月27日發布的消息稱，全面三孩政策實施效果明顯，出生人數符合預期，「上半年出生人口數量明顯上升，主要原因與生育政策落實和各項配套設施的不斷完善有關」；陝西省寶雞市9月3日發布調查結果，稱今年上半年接生的新生兒3569人，年增10.7%。

山東青島市則於8月20日時宣布，根據人口監測數據，今年上半年青島市的戶籍人口出生數為2萬2669人，年增5.93%，一改連續兩年減少的趨勢。

報導引述青島市計劃生育協會常務副會長杜維平表示，今年下半年青島的出生人口應略高於上半年，預估為2.5萬人，全年的出生人口可望略高於去年。

杜維平提到，除了青島市發布了鼓勵生育的政策，提高民眾生育意願外，由於今年是龍年，因此也令不少民眾的生育意願增加。未來的幾年裡，青島市出生人口仍將維持在一個低生育水準。

報導另引述廣東省婦幼保健院副院長劉風華說，今年上半年廣東省的出生人口較去年同期略為增加，年增1.4%，這個情形與政策支持，以及龍年生龍子有一定關係。

然而杜維平也提醒，影響出生率的因素有人口結構、政策、經濟、社會、心理，若只是因為生肖偏好而生育，可能對於子女將來入學、就業等方面給予較大壓力，應理性對待生肖問題。

此外，有報告提及，今年上半年出生人口成長除了受到政策與生肖影響之外，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情消退，令許多人不再擔心孩子必須在疫情之中成長，因此結婚、生育的意願較疫情期間增加。