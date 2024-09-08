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颱風摩羯吹斷海南多部 造價人民幣上千萬風力發電機

聯合報／ 大陸中心／即時報導
海南有多部發電機組遭摩羯颱風所帶來的強風攔腰折斷。（圖／取自微博）
海南有多部發電機組遭摩羯颱風所帶來的強風攔腰折斷。（圖／取自微博）

颱風摩羯重創海南，據上海第一財經報導，海南省應急管理廳廳長番紹立表示，這次颱風破壞之強、影響之大，超乎想像。受颱風影響，位於海南文昌木蘭灣沿海的風電場，更有多部風電機組遭強風折斷。

報導稱，這些風電機組屬於華能集團旗下華能海南發電股份有限公司。華能海南公司相關負責人向第一財經表示，被颱風折斷的風電機組大概有5、6部。「項目還在擴建當中，目前還沒有發電。」這些風電機組均有保險。

但從大陸網友在微博發布的相片來看，受損的風電機組似乎不只5、6部。

公開資料顯示，上述項目名稱為華能海南公司文昌風電廠「以大代小」增容改造項目，新建16部6.25MW抗颱型風電機組，總裝機容量100MW，項目計劃今年10月完成。

有風電業內人士指出，目前一部6.25MW抗颱型風電機組總造價達人民幣上千萬元。

摩羯颱風6日16時20分前後在海南文昌翁田鎮沿海登陸，登陸時中心附近最大風力達17級以上，為史上登陸中國最強秋颱。

海南省應急管理廳廳長番紹立稱，摩羯颱風給海南群眾的生命財產造成了巨大損失。光是海口，截至7日17時，全市受災人口就達126.81萬人，直接經濟損失約人民幣263.24億元，颱風登陸地文昌全市預計直接經濟損失更高達人民幣327億元。

海南文昌木蘭灣沿海的風電場有多部風電機組，在這次摩羯颱風中嚴重受損。（圖／取自微博）
海南文昌木蘭灣沿海的風電場有多部風電機組，在這次摩羯颱風中嚴重受損。（圖／取自微博）
摩羯颱風摧毀海南文昌木蘭灣沿海多部風電機組（圖／取自微博）
摩羯颱風摧毀海南文昌木蘭灣沿海多部風電機組（圖／取自微博）

人民幣 達人 颱風

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