摩羯颱風狂襲陸南方三省 已致4死、122.7萬人受災
今年侵襲大陸南方最強颱風「摩羯」，陸續傳出災情。大陸央視新聞報導，摩羯9月6日16時20分、22時20分先後在海南文昌市、廣東徐聞縣登陸，造成嚴重災害，大量用戶電力、通訊中斷，部分房屋倒損。截至7日12時，災害已造成海南、廣東、廣西三省區122.7萬人不同程度受災。
海南省防禦颱風「摩羯」緊急指揮部則表示，初步統計，截至9月7日15時，摩羯共造成海南全省因災死亡4人，受傷95人。全省經濟損失數據仍在核實中，但多個市縣通報經濟損失慘重。
根據大陸民眾發布的訊息，摩羯造成海南多地滿目瘡痍，許多民宅的落地窗遭強風吹落。大陸中央氣象台表示，摩羯7日夜間快速減弱為熱帶風暴級，8日5時中心位於越南和平省境內。但受摩羯減弱的低壓系統和外圍雲系影響，廣西、雲南等地今明兩天仍有強降雨，廣西西部和南部、雲南南部等地部分地區有暴雨或大暴雨。
災害發生後，大陸國家主席習近平指示抓緊核實災情，組織力量救災，妥善做好受災群眾轉移安置等工作，防止次生災害發生，盡力減少傷亡。同時應盡快修復受損的交通、電力、通訊等基礎設施，積極進行災後重建，早日恢復正常生產生活秩序，實際保障人民生命財產安全。
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