美示警在港風險 陸批抹黑

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
美國國務院、財政部、商務部、農業部以及國土安全部近日向美國國民和商界發出「香港經商建議」（Hong Kong Business Advisor），警告在香港營商和旅遊會面對人身安全和法律風險。（路透）
美國國務院、財政部、商務部、農業部以及國土安全部近日向美國國民和商界發出「香港經商建議」（Hong Kong Business Advisor），警告在香港營商和旅遊會面對人身安全和法律風險。（路透）

美國國務院、財政部、商務部、農業部以及國土安全部近日向美國國民和商界發出「香港經商建議」（Hong Kong Business Advisor），警告在香港營商和旅遊會面對人身安全和法律風險。對此，大陸外交部駐港公署發言人昨（7）日回應，該風險建議大肆抹黑香港國安法律，唱衰香港營商環境。

該建議指出，在香港經營的企業、個人、學術機構、媒體組織、研究服務提供者和投資者等，應瞭解過去幾年香港法律及規定的修改，這些變更可能會對企業和個人產生不利影響。除了要注意2020年通過的《香港國安法》，2024年3月通過的《基本法》23條會讓商人在香港經商風險大增，因23條涵蓋廣泛模糊的條文，涉及「與外部勢力勾結」、涉及國家機密的活動及間諜活動等行為，這些條文可能會影響或干擾在香港的日常業務活動或旅行。

建議還指出，正常商業行為都有機會觸犯法例，像是對政府政策或當地客戶進行盡職調查，分析香港或大陸的經濟狀況或企業，與當地及國際政府官員、記者、非政府組織保持聯繫，在香港內部和跨境進行數據管理、保護和傳輸。以往僅限於中國內地的風險因素，現在也會在香港發生，並可能影響香港的商業、貿易以及看似日常的個人商業活動。

大陸外交部駐港公署發言人稱，唱衰香港經商環境是美方打壓香港發展的一貫伎倆，美方的伎倆不僅恐嚇不了國際投資者，更為自身國際信譽增添污點。

國安法 風險 香港

延伸閱讀

雲林跨黨派主張農業權入法 張嘉郡促農業部具體回應

市場消費力下滑？香港老牌連鎖健身房宣布暫歇業 網質疑：創辦人將一走了之

粗獷也優雅 Loro Piana丹寧膠囊系列香港限時快閃

美國5政府部門發警告「在港經商風險」 陸反駁：美方一貫伎倆

相關新聞

美示警在港風險 陸批抹黑

美國國務院、財政部、商務部、農業部以及國土安全部近日向美國國民和商界發出「香港經商建議」（Hong Kong Busin...

打造南傳佛教重地 中國巴利語系高級佛學院在雲南開學

大陸雲南省面向東南亞與南亞地區，近日首度舉行「中國巴利語系高級佛學院」開學典禮，這所大陸全國性宗教學院將被打造成大陸南傳...

陸直播主「的、得」不分竄熱搜 掀網論戰：暴露文化水平

大陸直播主「辛巴」和「三隻羊」團隊近日在網路上吵架，有陸媒特別在社群媒體發文指出，注意到辛巴在某一個社群平台的自我介紹寫...

強颱摩羯襲海南釀2死92傷 大陸官方撥款9億助應急

強烈颱風摩羯昨天下午在中國海南沿海登陸，晚間再在廣東二次登陸；海南多地道路嚴重受損，並有2人死亡、92人受傷；官方今天撥...

首屆台閩港澳「同心盃」籃球邀請賽 台啤開幕戰亮相

推動兩岸四地體育交流，2024年福建省第一屆台閩港澳「同心盃」籃球邀請賽，於6日晚間在福州開幕，首戰由台灣啤酒籃球隊對陣...

中停止跨國送養 外媒：需特殊醫療孩童 恐滯孤兒院

中國日前宣布終止國際收養計畫，引發國外媒體質疑原因；國外許多收養機構也感錯愕，擔憂「這等同判處需要特殊醫療照護的孩童在孤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。