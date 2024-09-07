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陸直播主「的、得」不分竄熱搜 掀網論戰：暴露文化水平

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
小楊哥直播帶貨大閘蟹。圖／取自極目新聞
小楊哥直播帶貨大閘蟹。圖／取自極目新聞

大陸直播主「辛巴」和「三隻羊」團隊近日在網路上吵架，有陸媒特別在社群媒體發文指出，注意到辛巴在某一個社群平台的自我介紹寫「沒懂的總結，沒資格自以為是」，被指出將「懂得」錯用為「懂的」。

事情起源於上述兩個團隊近期都在銷售同品牌大閘蟹，辛巴指表示，因自己賣的大閘蟹比較便宜，被直播主小楊哥所屬的「三隻羊」舉報，辛巴並稱該團隊品管、售後、賠償態度等方面有問題。三隻羊聯合創始人盧文慶和CEO杜剛則回應辛巴是「沒底線的搞流量」，雙方來回交火，媒體也從各種角度跟進報導。

特別指出「的、得」問題的「鳳凰網科技」發文解釋，「的」是表達一種描述後的結果，通常用在名詞、形容詞後。例如：強大的祖國、漂亮的姑娘等；「得」表示一種狀態、結果，通常用在動詞後，作為動補狀語出現。例如，高興得跳起來，打得你一佛出世二佛升天。

鳳凰網科技還特別開票選問網友「如何看待辛巴簡介錯別字？」，究竟是「不應該，暴露文化水平」，還是「無所謂，無傷大雅」。雖然有大陸網友直言「是不是沒新聞發了」，但還是認真投入討論，甚至讓「辛巴快手簡介的得不分」的討論衝上微博熱搜排行。

有人表示「事情挺大的，上報聯合國嗎」、「原來當網紅也需要學歷，簡直為黑而黑」。但也有網友引述，大陸教育部2008年便曾發文回應：上世紀五十年代《暫擬漢語教學語法系統》中，「的」、「地」使用曾是嚴格區分的，《中學教學語法系統提要（試用）》提出在中小學教學中不再做硬性區分，當然如果能區分開更好。

團隊 大閘蟹 直播主

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