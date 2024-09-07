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強颱摩羯襲海南釀2死92傷 大陸官方撥款9億助應急

中央社／ 台北7日電
颱風來襲，海南男子6日在風中艱難前行。圖／中新社
颱風來襲，海南男子6日在風中艱難前行。圖／中新社

強烈颱風摩羯昨天下午在中國海南沿海登陸，晚間再在廣東二次登陸；海南多地道路嚴重受損，並有2人死亡、92人受傷；官方今天撥款人民幣2億元（約新台幣9億元）支持海南、廣東災後恢復。

綜合中國官媒新華社、香港星島日報報導，官方數據顯示，截至7日上午，海南省定安縣有2人死亡，文昌市有12人受傷，海口市則有80人受傷。

另據央視新聞，中國國家發改委今天緊急下達2億元中央預算內投資，支持海南、廣東颱風災害災後應急恢復，重點用於災區受損道路橋梁、水利堤防、學校醫院等基礎設施和公共服務設施應急恢復建設，推動盡快恢復正常生產生活秩序。

摩羯昨天在海南文昌沿海登陸後，當晚又在廣東徐聞縣二次登陸。海南、廣東、廣西等地自昨天夜間預計到明天出現極端強風雨。

受颱風影響，海南文昌沿海地區昨天狂風大作，海面掀起層層巨浪。在海口，椰海大道上的樹木、路燈被狂風刮倒，直徑約30公分粗的樹木也被連根拔起，橫斜在路邊。多地通訊一度中斷，部分基站出現故障，工作人員緊急維護。一些住宅和辦公大樓玻璃被狂風暴雨震碎，市區多處綠化樹倒伏，一些沿海住宅區出現海水倒灌現象。

廣東 暴雨 颱風

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