首屆台閩港澳「同心盃」籃球邀請賽 台啤開幕戰亮相

推動兩岸四地體育交流，2024年福建省第一屆台閩港澳「同心盃」籃球邀請賽，於6日晚間在福州開幕，首戰由台灣啤酒籃球隊對陣福建晉江文旅籃球隊，經過激烈對抗，晉江文旅籃球隊以125比92分勝出。

本次比賽為期三天，共邀請兩岸四地四支俱樂部球隊和四支青年隊參賽。分別為福建晉江文旅籃球隊、香港金牛聯隊、澳門黑熊俱樂部、台灣啤酒籃球隊，和福建省青年籃球隊、香港金牛青年聯隊、澳門培正中學籃球隊和台灣高雄三民家商男子籃球隊四支青年隊。

據中新社，福建省籃球協會會長劉玉棟說，本次賽事以籃球為載體，搭建文化交流的平台，更好地促進閩港澳台青年間的體育交流。兩岸同根同源，希望能讓更多的台灣同胞感受到福建這幾年的變化，了解兩岸青少年在籃球方面的需求，讓更多的年輕人參與進來。

在昨日的開幕戰前，2024年福建省第一屆台閩港澳「同心盃」籃球邀請賽舉辦了啟動儀式，由福建省政府副省長李興湖，和台灣籃球名將鄭志龍，以及大陸NBA第一人王治郅和巴特爾、張勁松、鄭海霞、劉玉棟等大陸籃壇名宿出席，共同點亮啟動柱。

隨後，台灣啤酒籃球隊對陣福建晉江文旅籃球隊展開揭幕戰，經過激烈對抗，福建晉江文旅籃球隊以125比92分勝出。