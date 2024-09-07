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世足資格戰中國對日本慘敗 前國腳：應推翻陳舊東西了

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
世預賽亞洲區1強賽，首輪中國客場對陣日本的比賽於5日晚間開踢，中國隊最終以0比7不敵日本隊。（圖／取自澎湃新聞）
世預賽亞洲區1強賽，首輪中國客場對陣日本的比賽於5日晚間開踢，中國隊最終以0比7不敵日本隊。（圖／取自澎湃新聞）

世界盃亞洲預選賽首輪中國客場對陣日本的比賽於5日晚間開踢，中國隊最終以0比7不敵日本隊，並創下多項慘敗紀錄，大陸網友罵翻，前國手也提出檢討及改善可能，「國足低調回國」更一舉登上微博熱搜。

澎湃新聞整理，這次比賽是中國對日本最大比分失利、世預賽單場最多丟球、世預賽最大比分失利，也是中國國足隊史正賽的最大比分失利，此前最大比分失利來自2012年與巴西隊的友誼賽，當時中國國足0比8不敵巴西。被露眉及網友稱此為「歷史性慘敗」。

微博上流傳多張大陸國足結束比賽後，搭機回到大連的入境照，有目擊者表示，全隊神情嚴肅，接機球迷寥寥無幾；但也有跟球隊搭到同班機，拍到球員們手提多帶免稅商品，「可見0：7一點都沒影響到他們的購物心情。回國後國足入住希爾頓酒店，踢這麼爛還好意思住這麼好的酒店，睡大街吧！」

但也有網友表示，至少國足還會走出國門，「至少，這些比賽真實的，至少，結果是一目瞭然的，至少，我們還能對著國足發牢騷。」另有網友提到日前有大陸光觀客到日本靖國神社入口噴漆一事，「偷偷摸摸去人家那邊噴漆後光速撤離，就以為是羞辱人家，人家光明正大地踢你7比0，才真叫羞辱。」

前國腳汪嵩責則為球員說話，他表示，「國足的一場慘敗、錯在球員嗎？顯然不是。此刻是應該推翻一些陳舊東西了，陣痛之後，不真正去學習足球強國先進東西，不徹底改革中國足球和教育相結合的體系，那中國足球的未來依然是沒有未來！」

新華社於賽前報導也指出，對於目前的中國國足來說，日本隊的強大顯而易見。日本隊現世界排名第18位，中國隊世界排名第87位。面對實力差距，無論是球迷還是媒體，都很難對國足的比賽前景抱有太多幻想。球隊內部也在通過各種方式降低預期，幫助隊員們放下比賽輸贏的壓力。

大陸近年積極發展足球發展，根據《中國體育報》，2024年全國體育系統足球工作會議今年3月在北京召開，大陸國家體育總局副局長、中國足球協會黨委書記張家勝出指出，習近平總書記高度關心和重視足球事業，作出一系列重要指示批示，為重整旗鼓走好中國足球新的長徵、找準足球發展之路提供根本遵循和行動指南。會議要求，把發展振興足球作為建設體育強國的戰略性工程來抓，堅決打贏足球改革攻堅戰持久戰。

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