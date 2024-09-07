狂襲海南廣東廣西 超強颱風摩羯預計7日下午三度登陸

被喻為今年最強颱風的超強颱摩羯颱風，今天早上7點的中心位置是位於距離潿洲島西南方向約110公里的北部灣海面上，預計將繼續以每小時10～15公里的速度繼續向偏西方向移動，強度緩慢減弱，並於今天下午5點在防城港東興到越南海防一帶沿海再次登陸。

據央視報導，中央氣象台7日6時繼續發佈颱風紅色預警，今年第11號颱風「摩羯」（超強颱風級）的中心先是在昨6日下午在海南省文昌市沿海登陸，到了6日晚間，又在廣東省徐聞縣角尾鄉二度登陸。但登陸後，「摩羯」又再西行進入北部灣，強度略有減弱。

大陸《中國天氣》官方微博號昨午夜報導，昨下午16時20分前後，颱風「摩羯」以超強颱風級別首次登陸海南文昌沿海之後，昨夜22時20分，「摩羯」又在廣東徐聞縣角尾鄉再次登陸，摩羯」也成為繼「威馬遜」之後第二個以超強颱風完成二次登陸的颱風，強度之強為歷史罕見。

而昨深夜二度登陸後，大陸中央氣象台就發布預測，「摩羯」二度登陸後將移入北部灣海面，到7日即今天下午在廣西防城港到越南北部一帶沿海三次登陸，但風速將減為14-15級，即42-48公尺／秒，仍為強颱等級，但三度登陸之後強度將迅速減弱。

自1949年以來，三次登陸海南、廣東、廣西的颱風並不多見，總共只有4個，分別是1971年9號颱風、1984年10號颱風、2014年9號颱風「威馬遜」和2019年7號颱風「韋帕」。

「摩羯」的中心昨6日下午16時20分在文昌登陸後，約在18時許由文昌市進入海口市，隨後一路穿過市區，於昨晚20時許在海口西海岸出海。截至22時，海口仍處於「摩羯」的12級風圈內。海南省氣像台監測顯示，5日08時-6日21時，海口市的演豐鎮雨量居全海南省首位，達329.4毫米，城區雨量達278.4毫米。

依據央視，「摩羯」中心在二度登陸徐聞後，今晨已進入北部灣海面，預計摩羯將以每小時10—15公里的速度向西偏北方向移動，強度緩慢減弱，逐漸向越南東北部至中越交界一帶沿海靠近，並有可能於7日下午至夜間在上述沿海登陸，登陸後將繼續西行，強度逐漸減弱。

據央視客戶端報導，廣東省氣象部門預計，「摩羯」將為粵西沿海地區帶來風、雨、潮三重疊加影響。目前，廣東省防旱防旱防風總指揮部持續維持防風Ⅰ級緊急應變，截至昨晚9時，廣東全省提前轉移危險區域群眾67.15萬人。

摩羯9月1日在菲律賓以東洋面上生成，9月3日加強為強熱帶風暴級，進入南海後迅速增強，在短短15個小時內完成「颱風—強颱風—超強颱風」三連跳，9月4日晚間加強為超強颱風，風力17級及以上時間持續了41小時。

摩羯對廣西沿海和北部灣風雨影響大。受外圍環流影響，北部灣海面及沿海地區有大風8～10級、陣風11～16級，桂南及沿海地區中到大雨，局地暴雨到大暴雨，最大陣風出現在北部灣海面北部灣一號浮標站54.1公尺／秒（16級），北海最大陣風出現在海城僑港鎮26.8公尺／秒（10級），欽州最大陣風出現在靈山靈城街道27.7公尺／秒（10級），防城港最大陣風出現在港口企沙鎮28.3公尺／秒（10級）。