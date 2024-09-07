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斷詐騙集團資金！陸自柬埔寨押解5名經濟犯罪嫌疑人回國

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
9月6日，大陸5名經濟嫌犯被從柬埔寨押解回國。圖／大陸法治日報微博號
9月6日，大陸5名經濟嫌犯被從柬埔寨押解回國。圖／大陸法治日報微博號

據大陸公安部網站發布訊息，9月6日，在中國駐柬埔寨使館、中柬執法合作協調辦公室和柬埔寨執法部門的大力協助下，公共安全部「獵狐行動」工作小組將5名為電信網路詐騙犯罪團夥等提供資金轉移支持的犯罪嫌疑人，從柬埔寨押解回國。

訊息稱，據了解，自2023年6月起，犯罪嫌疑人秦某等5人在柬埔寨以招募兼職、辦理貸款為由，在網上招攬百餘名國內人員，透過刷卡轉移資金後購買虛擬幣的方式，為電信網路詐騙等上游犯罪轉移、洗白贓物，從中非法獲利。 2023年9月，上海市公安局嘉定分局對秦某等人依法立案偵查。

據介紹，為躲避公安機關的追查，秦某等人在柬埔寨境內不斷更換居住地。對此，公安部「獵狐行動」辦公室加強指導力度，上海公安機關透過國際警務合作管道向柬埔寨執法部門通報秦某等人相關情況，提出追逃請求。

今年6月，柬執法部門一舉逮捕該5名犯罪嫌疑人，隨後決定將其遣返回中國。 9月6日，公共安全部「獵狐行動」工作小組將秦等5人押解回國。目前，案件正在進一步偵辦中。

公共安全部「獵狐行動」辦公室相關負責人表示，境外不是法外，中國公安機關將不斷深化國際執法司法合作，持續開展境外追逃追贓物，切實維護社會主義市場經濟秩序和人民合法權益。

「獵狐行動」是大陸公安機關進行打擊假訊息詐欺犯罪活動專案行動的代號，主要對象為外逃經濟犯罪嫌疑人。 首次行動於2014年7月至12月展開；截至2024年，「獵狐行動」已連續開展十年，期間，共從120多個國家和地區抓獲在逃經濟犯罪嫌疑人9,000餘名，追贓物近490億元人民幣。

公安 柬埔寨 詐騙

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