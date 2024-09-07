廣西53歲男突闖鄰居家大開殺戒釀5死 男孩機警藏衣架下躲過

8月31日晚，廣西防城港市公安局防城分局的一則懸賞通告，通告寫道：2024年8月31日，防城港市防城區發生一起刑事案件，陸媒披露，此刑案共造成5死1傷，53歲的防城區扶隆鎮人盧某有重大作案嫌疑，懸賞50000元（人民幣，下同，約新台幣22萬6千元）。

9月4日晚，經過近100小時的搜捕，追捕人員在山上搜出一具男性屍體，經鑑定確認為犯罪嫌疑人盧某屍體，初步調查其為畏罪自殺。目前，案件正在進一步偵辦中。

小山村裡突發5死1傷命案

事發地是防城港市防城區，該地是盛產肉桂和八角，這裡素有「中國八角之鄉」「中國肉桂之鄉」和「世界香料原料庫」的美譽。8月底，正是採摘八角的農忙時節，村民們多會騎著摩托車或電動車上山採摘八角。

事發當日8月31日，扶隆鎮小峰經濟作物場田寮隊的盧葉像往常一樣將摩托車停靠在路邊，手提袋子鑽入山林間採摘八角，但他忽然收到一條消息，「村裡出了殺人案，提醒村民注意防範，儘量不要獨自外出。」

震驚之下，盧葉再也顧不得採摘八角，便匆忙回了家，鎖上了大門。幾乎同時，大山另一側的大江邊村村民王躍也收到了一條類似資訊。「還提醒遇到行蹤可疑人員，立即上報。當時收到這條消息的時候，有的人連採摘的八角都沒來得及拿就跑回了家。」王躍說。

後來，盧葉才曉得，殺人的正是本村與她同姓同輩、現年53歲的盧某，「一共殺死了5個人，還傷了1個，被害的5個人裡面有兩個老人，3個小孩，他們來自4家，都是本村人。」

小兒子機警躲在衣服架子上

陳老太是被害人之一。「被捅傷送到醫院的那個女孩，是我弟弟的女兒。」事後，陳老太的二女兒盧瑋在接受媒體採訪時介紹，侄女小莉正上初中，平時很懂事，學習成績也很好，目前還在醫院，恢復得還不錯。

小莉的爸爸盧亭介紹，案發時，他正在防城港市裡幹活，只有母親和兩個孩子在家，盧某殺害母親後又折返到家中對孩子們下手。

盧亭稱，女兒被捅傷後，躲進了1樓的浴室將門反鎖，然後拿出手機給他打電話求救，小兒子則藏到奶奶房間的衣服架子下，躲過了盧某的追殺。「他（盧某）用腳踢浴室門，沒有踢開。」盧瑋補充說。

嫌犯性格內向孤僻 村民指他喜歡打麻將

其他村民除了震驚、同情和不安，心頭還縈繞著巨大的疑問——大傢伙鄉里鄉親地住著，嫌疑人怎麼能做出如此殘忍的事情，為什麼要對無辜的孩子下手？

盧葉說事發後自己都不敢去摘八角了，「以前晚上八九點鐘還出去玩，現在早早就鎖門了，還好有警察在，才感到安全一點。」垌坪距離田寮有幾公里遠，有村民表示，雖然明知道盧某潛逃至垌坪的可能性很小，但仍感到不安，「白天還好，天一黑還是有點怕，這幾天都是早早關門。」

當地村民介紹，嫌犯盧某的父母都已過世，盧某兄弟五人，他年紀最小，雖年歲已有五十三，但仍未成家，「他和幾個哥哥相處得也不愉快」。在村民的印象裡，盧某性格內向孤僻，平時不愛和人講話。

陸媒有報導稱，盧某曾和鄰居因為田地、山林的歸屬，以及生活中的其他問題發生過矛盾，甚至因為土地、蓋房等事情，和親哥哥發生過嚴重衝突。

盧葉則稱，盧某的收入主要來源於種植肉桂和八角。「他愛打麻將，愛喝酒，我和他喝過酒，喝了一杯又一杯。」

另一外，盧某相熟的村民介紹，盧某經常到幾里地外的那勤街打麻將。麻將室周邊的商戶也表示，經常看到盧某上午騎車來，下午才回家，「經常見他，但從沒說過話」。

嫌犯騎著電單車逃跑。（微博）

近100個小時搜山抓捕 嫌犯最終疑似畏罪自殺

事發後，周邊市縣的大批警力也來支援防城港。「哪個路口都有民警，天上還有無人機在飛。」搜捕進入第五天，9月4日晚，有網友發佈消息稱，搜捕過程中，發現一具屍體，疑似犯罪嫌疑人盧某。當晚，有多位網友告訴記者，發現了盧某，「人死了」。

警方通報稱，9月4日晚，在追捕的山上搜出一具男性屍體，現經鑑定確認為犯罪嫌疑人盧成屍體，初步調查為畏罪自殺。

有當地村民表示，盧某畏罪自殺，案件總算告一段落，大家再也不用提心吊膽地過日子，「現在終於敢上山幹活了」。

盧某到底為何殘忍殺害同村人？他是有預謀的作案，還是一時起了殺意？談起這起案件，村民心頭還有很多疑問。目前，案件正在進一步偵辦中。

警情通告。（極目新聞）

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文章授權轉載自《香港01》