香江風情／颱風襲港虛驚 趁風打劫得手

被稱為超強颱風的「摩羯」，香港天文台說其中心附近最高持續風速，曾達每小時二百三十公里，成為香港天文台有紀錄七十四年來南海區域第二強的熱帶氣旋。然而這一颱風襲港只是虛驚一場。反而香港的歹徒，今次有了趁風打劫得手的紀錄。

「摩羯」隔著香港三百公里左右掠過，香港風不狂雨不驟。有人跑到尖沙咀碼頭去釣魚，鬧市街頭還有男女作風中熱吻狀。香港機場管理局的機場運行執行總監姚兆聰也說，八號烈風或暴風信號生效後，香港機場整體運作暢順和正常，有數十航班取消，但其他約八成航班大致準點。

超級秋颱結果是虛驚一場，有「趁風打劫」的歹徒反而得手。香港經濟不好時，歹徒黑道就會活躍，前些天就在街上見貌似社團人士在街上「打橫行」的狂妄，但趁著風暴持刀入屋打劫，是不多見。

六日凌晨的八號風球期間，香港大埔就有五名持刀匪徒，闖入一間村屋地面層單位，將屋內一對夫婦綑綁後，掠走共逾十個名牌手袋、二支手表及銀行卡，總值逾百萬港元。好在賊人得手後即逃去，沒有傷人。賊人逃去後事主自行鬆綁後報警，警察到場並到附近兜截，哪裡還有賊蹤，案件只列「行劫」跟進。

另一起案件發生在鬧市油麻地，台灣叫夾娃娃機店，香港叫夾公仔店，也在六日清晨風暴期間，遭二名黑衣口罩賊人，直接闖入店中，剪開兌幣機鎖，撬開兌幣機門，之後另一名同黨將兌幣機抬上計程車施施然離開。店主早上返回店鋪，翻查閉路電視片段後報警。

劫匪賊人「趁風」作案，香港還有一個紀錄可能出現，即「摩羯」颱風可能是香港股市最後一次休市。按香港交易所新規，九月廿三日起實施「打風不停市」，即不管多大的風球掛起，都不再休市，港交所上周曾安排不同測試，但今次沒有「趁風」試驗。如果九月廿三日前再沒有秋颱來，「摩羯」休市就是最後一次。