快訊

周杰倫官宣12月登大巨蛋開唱 遠雄證實第一次個人專場演唱會是他

8月就業數據好壞參半…美股恐面臨多空交戰 市場4情境曝光

強颱摩羯登陸海南 逾41萬人轉移避險

中央社／ 台北6日電

強烈颱風摩羯下午4時20分在中國海南省文昌沿海登陸，中心附近最大風力17級以上，是中國有紀錄以來最強秋颱。海南已緊急轉移逾41萬人避險，預告海口市將嚴重淹水。

網路影片顯示，摩羯下午登陸海南島，威力驚人，掀起的海浪將2噸重的擋浪石，直接沖到海堤之上；所到之處，路樹紛紛倒塌，建築物屋頂被掀起、冷氣被吹落。有民眾冒險騎電動自行車被吹倒，連人帶車滾了數公尺；還有樂園摩天輪的車廂被狂風吹得不斷轉圈圈。

許多海南網友在社群分享影片，表示摩羯威力很可怕，從沒遇過這麼強的颱風，呼籲千萬別冒險出門。

綜合央視新聞、新華社報導，海南啟動Ⅰ級應急回應，截至上午11時，全省已完成人員轉移逾41萬人，部分市縣仍在持續撤離疏散人員。目前海南對外交通完全中斷，多地道路、橋梁、隧道實施臨時封閉交通管制。

氣象部門預計，摩羯帶來的大風、降水以及風暴潮將給登陸地帶來「毀滅性破壞」，之後穿過海口、澄邁等地進入北部灣。6日中午到7日中午，海南島北部沿海將出現150到230公分的風暴增水，超過當地紅色警戒潮位，預計海口將造成嚴重內澇。

據報導，海南島大部分地區已經出現大暴雨，部分鄉鎮有特大暴雨。海南北半部陸地伴有13級至16級大風，街道綠化樹木已出現倒塌，多地出現停電。

海南省氣象部門預計，摩羯登陸後將穿過海口、澄邁、臨高等市縣，明天凌晨進入北部灣海面，並於下午在廣西防城港到越南北部一帶沿海再次登陸，之後強度逐漸減弱。

廣西防汛抗旱指揮部宣布，今晚6時將防汛抗旱（防颱風）提升為一級應急回應。預計摩羯將給廣西沿海及南部、中部帶來嚴重的風雨浪潮影響。

電動自行車 風暴 颱風

延伸閱讀

颱風「偏愛」廣東 摩羯料為10年來侵粵最強颱風

強颱摩羯來襲！瓊粵多地停工停課 全紅嬋老家：遊客別來

嚴防魔羯颱風 大陸海南轉移41萬人、3機場航班全部取消

強颱摩羯影響 長榮航空宣布明天桃園-河內航班全數取消

相關新聞

砸1600萬打賞「美女主播」 外送員欠債睡車上

快遞小哥小杰說，先前在短視頻平台上認識一名漂亮的女主播，對方主動找他網戀，被愛情沖昏頭的他，在不到一年的時間內，竟陸續向...

杭州女遛狗未繫繩...小狗追趕女童 爺爺一把抓起摔死牠

浙江杭州一名女子日昨在自家小區遛狗時未牽繩，導致小狗追趕一在現場玩耍的女童，女童嚇到大哭，女童的爺爺見狀，一氣之下將狗狗...

阿斯特捷利康5員工在中國遭拘留 涉走私藥品

外媒報導，英國藥商阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）有5名現任及前任中國籍員工在中國遭到拘留，涉及走私未上市藥品...

網傳中國高鐵1公里耗1萬度電？官方闢謠：單位偷換概念

近日在社群平台流傳一條消息，稱「中國高鐵耗電太多……，一公里耗一萬度電」，並將中國高鐵與日本新幹線對比，稱後者每公里「只...

中國教育環境太「卷」 家長帶孩子改赴泰國讀書

在一個擁有14億人口的中國，兒女學業可說是每位父母的頭等大事，從孩童到少年時期都在為高考做準備，一天讀書十幾個小時；孩子...

踩紅線！廈航官方雜誌驚見代孕廣告 全數下架查核原因

有網友稱近日乘坐廈門航空航班時，在貴州飛福州的航機上，看到一份9月號的廈航官方雜誌內頁廣告，居然出現了疑似代孕廣告。由於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。