強颱摩羯登陸海南 逾41萬人轉移避險

強烈颱風摩羯下午4時20分在中國海南省文昌沿海登陸，中心附近最大風力17級以上，是中國有紀錄以來最強秋颱。海南已緊急轉移逾41萬人避險，預告海口市將嚴重淹水。

網路影片顯示，摩羯下午登陸海南島，威力驚人，掀起的海浪將2噸重的擋浪石，直接沖到海堤之上；所到之處，路樹紛紛倒塌，建築物屋頂被掀起、冷氣被吹落。有民眾冒險騎電動自行車被吹倒，連人帶車滾了數公尺；還有樂園摩天輪的車廂被狂風吹得不斷轉圈圈。

許多海南網友在社群分享影片，表示摩羯威力很可怕，從沒遇過這麼強的颱風，呼籲千萬別冒險出門。

綜合央視新聞、新華社報導，海南啟動Ⅰ級應急回應，截至上午11時，全省已完成人員轉移逾41萬人，部分市縣仍在持續撤離疏散人員。目前海南對外交通完全中斷，多地道路、橋梁、隧道實施臨時封閉交通管制。

氣象部門預計，摩羯帶來的大風、降水以及風暴潮將給登陸地帶來「毀滅性破壞」，之後穿過海口、澄邁等地進入北部灣。6日中午到7日中午，海南島北部沿海將出現150到230公分的風暴增水，超過當地紅色警戒潮位，預計海口將造成嚴重內澇。

據報導，海南島大部分地區已經出現大暴雨，部分鄉鎮有特大暴雨。海南北半部陸地伴有13級至16級大風，街道綠化樹木已出現倒塌，多地出現停電。

海南省氣象部門預計，摩羯登陸後將穿過海口、澄邁、臨高等市縣，明天凌晨進入北部灣海面，並於下午在廣西防城港到越南北部一帶沿海再次登陸，之後強度逐漸減弱。

廣西防汛抗旱指揮部宣布，今晚6時將防汛抗旱（防颱風）提升為一級應急回應。預計摩羯將給廣西沿海及南部、中部帶來嚴重的風雨浪潮影響。