颱風「偏愛」廣東 摩羯料為10年來侵粵最強颱風

中國中央氣象台預報，颱風「摩羯」將於今天下午到傍晚在海南瓊海到廣東湛江一帶沿海登陸，可能成為2015年以來首個登陸廣東的超強颱風；而75年來，廣東是颱風登陸最多的中國省份。

光明網等陸媒今天引述氣象預報報導，摩羯昨天深夜增強為超強颱風後，今天中心附近風力進一步升至17級，預計今天下午到夜間在廣東茂名電白區到海南瓊海一帶沿海登陸，最大可能在海南文昌到廣東湛江沿海登陸，登陸時可能仍達超強颱風級。

氣象預報說，摩羯明天下午可能在廣西防城港到越南北部一帶沿海再次登陸，之後強度快速減弱。

廣東省氣象部門研判，摩羯若以超強颱風等級登陸廣東，將成為2015年以來首個登陸廣東的超強颱風。

此外，官媒央視新聞盤點1949年至2023年大數據發現，75年來登陸中國的颱風次數達669次，其中登陸廣東的202次，為颱風登陸最多的省份。

從登陸地點來說，廣東沿海從東到西都曾刮颱風，一般西部沿海比東部沿海更易遇颱風侵襲，尤其雷州半島一帶是颱風登陸廣東最多的地區。

報導表示，截至昨天上午6時，廣東陸地已提前轉移危險區域群眾2萬7433人，其中湛江6805人、茂名5070人。氣象預測特別提醒，颱風影響期間，高層住宅有可能出現搖晃。