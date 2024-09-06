阿斯特捷利康5員工在中國遭拘留 涉走私藥品
外媒報導，英國藥商阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）有5名現任及前任中國籍員工在中國遭到拘留，涉及走私未上市藥品以及違規收集病患個資。
英國衛報5日引述彭博社報導，這次調查由廣東深圳警方執行，拘留事件發生在今年初夏時期，涉案的員工負責癌症藥物行銷，事涉違規進口在中國大陸還沒有獲批準的肝癌藥。
阿斯特捷利康公司則在聲明中回應：「我們知道有少數在中國的員工正被調查。除此之外目前沒有可分享的進一步資訊。」
中國媒體財聯社7月25日曾報導，網傳阿斯特捷利康3名總監20日左右在某腫瘤年會上被帶走，更有傳言該公司肝膽事業部50餘名員工也被帶走協助調查，理由可能是參與未在中國上市藥品的倒賣。
隨後有醫療領域自媒體「醫健趨勢」引用業內人士的訊息說，有治療肝癌的藥在中國還未上市，只能在香港和海南博鰲（醫療特區）施打，由於效果很好，所以有員工私自從香港買進，然後在大陸銷售，涉及走私。
財聯社引述醫藥行業人士說，患者個人獲得處方後，從其他地區購買未在國內上市的藥物並無法律問題，但如果涉及批量購買並偽造相關文件，則觸犯了相關法律法規。
據阿斯特捷利康財報，2023年全年總營收458.11億美元（約新台幣1.4兆元），其中，中國區貢獻了58.76億美元，占13%。
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