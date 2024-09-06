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阿斯特捷利康5員工在中國遭拘留 涉走私藥品

中央社／ 台北6日電
英國藥商阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）有5名現任及前任中國籍員工涉及走私未上市藥品以及違規收集病患個資，在中國遭到拘留。路透資料照
英國藥商阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）有5名現任及前任中國籍員工涉及走私未上市藥品以及違規收集病患個資，在中國遭到拘留。路透資料照

外媒報導，英國藥商阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）有5名現任及前任中國籍員工在中國遭到拘留，涉及走私未上市藥品以及違規收集病患個資。

英國衛報5日引述彭博社報導，這次調查由廣東深圳警方執行，拘留事件發生在今年初夏時期，涉案的員工負責癌症藥物行銷，事涉違規進口在中國大陸還沒有獲批準的肝癌藥。

阿斯特捷利康公司則在聲明中回應：「我們知道有少數在中國的員工正被調查。除此之外目前沒有可分享的進一步資訊。」

中國媒體財聯社7月25日曾報導，網傳阿斯特捷利康3名總監20日左右在某腫瘤年會上被帶走，更有傳言該公司肝膽事業部50餘名員工也被帶走協助調查，理由可能是參與未在中國上市藥品的倒賣。

隨後有醫療領域自媒體「醫健趨勢」引用業內人士的訊息說，有治療肝癌的藥在中國還未上市，只能在香港和海南博鰲（醫療特區）施打，由於效果很好，所以有員工私自從香港買進，然後在大陸銷售，涉及走私。

財聯社引述醫藥行業人士說，患者個人獲得處方後，從其他地區購買未在國內上市的藥物並無法律問題，但如果涉及批量購買並偽造相關文件，則觸犯了相關法律法規。

據阿斯特捷利康財報，2023年全年總營收458.11億美元（約新台幣1.4兆元），其中，中國區貢獻了58.76億美元，占13%。

肝癌 走私 阿斯特捷利康

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