嚴防魔羯颱風 大陸海南轉移41萬人、3機場航班全部取消

魔羯颱風直奔大陸海南島而去，目前海南島的三亞機場、海口機場、博鰲機場已宣布5日晚間至6日全部航班預計都將取消，海南省當地也已經提前「轉移」41萬餘民眾，並實施「五停一關」等防颱相應政策。

央視新聞報導，受今年第11號颱風「摩羯」影響，9月6日2點起，各航空公司在三亞鳳凰國際機場執飛的進出港航班預計全部取消。9月5日20點起至9月6日24點，各航空公司在海口美蘭國際機場執飛的進出港航班預計全部取消。9月5日20點起至9月6日24點，瓊海博鼇國際機場的進出港航班預計也將全部取消。

海南廣播電視總台6日指出，截至9月6日9時，海南全省應轉移人員41萬9,323人，已轉41萬8,275人，正在轉移1,048人，瓊海、昌江未轉人員預計今日上午11時完成轉移。

另據海南發布、長江雲新聞消息，9月5日18時海南環島高鐵海口市域列車全線停運，計畫9月6日到7日仍繼續全線停運；此外海口新海港於9月4日0時起停航，秀英港、鐵路南港、瓊州海峽客滾於9月5日0時起停航。具體恢復時間視天氣情況動態調整。

預計「摩羯」將於6日下午到夜間在海南瓊海到廣東電白一帶沿海登陸。大陸海南省政府5日下午發布「關於防禦超強颱風『摩羯』的緊急通知」，號召全省「務必嚴陣以待」，切實做好超強颱風「摩羯」的防禦工作，預計「摩羯」將於6日下午到夜間在海南瓊海到廣東電白一帶沿海登陸。

「緊急通知」要求，全省各級人民政府，駐瓊軍警部隊、各有關單位，全省廣大幹部群眾要立即緊急動員起來，落實省委、省政府的工作部署，各有關市縣人民政府要抓緊實施「五停一關」（停課、停工、停業、停運、停航和關閉旅遊景區等措施），排查隱患風險，果斷轉移危險區域群眾，做到應轉盡轉，確保防範應對到位。

通知還提到，呼籲民眾從9月5日下午開始，待在家中或確保安全的地方，非必要不出門，並密切關注颱風、暴雨、洪水、地質災害預警資訊，穩妥做好自身安全防護。

海南省氣象台台長李勳4日在海口表示，「魔羯」預計登陸時強度在強颱風級或超強颱風級，成為自「雷馬遜」（大陸翻譯為威瑪遜）以來登陸海南島的最強颱風之一，「威力也許達不到『雷馬遜』創下的極值，但帶來的影響有可能會超過」。

此外，廣東省預警中心5日指出，魔羯6日後登陸將正面襲擊雷州半島。「摩羯」強度超強，疊加風雨浪潮，致災風險高，該省防風應急回應已提升為Ⅰ級，呼籲民眾提前做好大風、暴雨、滑坡、崩塌、泥石流和內澇等災害防禦，主動避險。海上船舶及時進入避風水域做好防風準備。削坡建房居民「住上不住下、住前不住後」。高風險地區群眾請積極配合政府安排，及時轉移到安全場所，已撤離人員嚴禁擅自返回。