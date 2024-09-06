誠品畫廊北京舉辦大陸畫家個展 大甲媽祖繞境成素材

甫於今年初成立的誠品畫廊北京，6日推出開幕後第二個展覽，呈現大陸畫家劉小東的作品，其中包含大甲媽祖遶境等素材。誠品畫廊北京指出，劉小東的「寫實油畫」將中國藝術重新帶回了現實，他也不單以繪畫行遍天下，還涉足電影領域。下一步，誠品畫廊北京還將推出兩岸影像展等展覽。

此次誠品畫廊北京舉辦的「劉小東」個展將於6日下午開幕，共展出劉小東的三個系列作品，分別是他對東北老家、澳門賭場以及台灣大甲媽祖繞境所進行的寫生創作，除近30組畫布與紙上作品外，也將展出兩部紀錄片以及相關日記、草圖等珍貴資料。

其中，劉小東描繪大甲媽祖遶境的作品《日巡》，捕捉了四天四夜行程中的細節：從神轎的轎班、背著家神隨行的年輕人，到鑽轎底的信徒。畫面中，神轎、涼傘、信徒的服裝與鞭炮等物件共同構建了一個充滿活力的空間。劉小東巧妙地將遠景、稻作、工廠、鐵路、車行地下道與鐵皮屋等環境元素融入作品，展現多層次的視覺效果。

誠品畫廊北京表示，在劉小東的藝術精神中，他傾心於更宏大、更具社會意義的主題，例如經濟的變革、時代的變遷。他為城市化洪流中被遺忘的鄉間小鎮和底層小人物，留下了曾經存在的證據。劉小東更將現場寫生視為某種「現實主義」，我們也因此可以從他的作品中，看到多層次､多重組裝的「現場」，亦如紀錄片一般｡

此外，劉小東不僅以繪畫著名，也涉足電影。他主演的《冬春的日子》，在1995年被英國廣播公司（BBC）列為「史上100部最佳電影」；由侯孝賢監製、記錄劉小東返回遼寧老家的紀錄片《金城小子》，則榮獲2011年第48屆金馬獎最佳紀錄片。

作為新冠疫情後兩岸文化藝術交流的重要標誌，誠品畫廊今年進軍北京，3月正式在北京重要藝術園區「798」開幕，並推出「35年收藏展」，主打先讓北京民眾認識誠品畫廊品牌，這也是畫廊首度跨出台灣佈局，受到北京文化圈以及台灣旅居北京的文化界人士之重視。

據了解，劉小東個展是畫廊開幕後的第二個展覽，先前在3月到8月一直是「35年收藏展」，分三檔展出，而劉小東個展之後，今年還會有兩個展覽，包含「兩岸影像展」和「曲家瑞個展」。