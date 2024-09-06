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強颱摩羯撲陸 海南、廣東多地停班課

聯合報／ 記者賴錦宏陳湘瑾／綜合報導
「摩羯」颱風強勢來襲，並已加強為超強颱風級。（大陸中央氣象台官網）
「摩羯」颱風強勢來襲，並已加強為超強颱風級。（大陸中央氣象台官網）

今年的「風王」、第十一號颱風「摩羯」已增強為強颱。大陸中央氣象台昨天預報，「摩羯」於今天（六日）下午至夜間在海南瓊海到廣東電白一帶沿海登陸。海南、廣東多地已宣布停工停課，其中海口、文昌、湛江等地更宣布「六停」。

大陸中央氣象台官網，「摩羯」預計將以每小時十至十五公里的速度向偏西方向移動，強度變化不大，將於今天下午至夜間登陸，七日凌晨移入北部灣海面，爾後趨向中越交界，強度逐漸減弱。

面對「摩羯」颱風來勢洶洶，廣東湛江、珠海、茂名、陽江、台山等地早前已經宣布五日起停課。

海口市昨晚發布，在全市分批啟動「停課、停工、停運、停航、停園、停業」措施。文昌市人民政府亦發緊急通告，全市分批啟動停課、停工、停運、停航、停業、關停旅遊景區。

廣東湛江市應急管理局消息稱，預計「摩羯」正面登陸雷州半島概率大，可能對湛江造成嚴重風雨影響。湛江市三防指揮部啟動防風Ⅱ級應急響應。當局要求嚴格落實「六停」（停遊、停課、停航、停工、停電、停聚），市區所有旅遊景區停止開放、人員全部安全轉移；學校全部停課；所有水域渡口停航；所有建築工地停止施工；所有建築工地、陳舊供電區域及臨時搭建供電線路停電；所有公眾聚集場所停止活動。

受颱風來襲影響，湛江通往海南的瓊州海峽客滾輪已於四日起停航，造成湛江徐聞與海南海口有逾三千輛貨車滯留，當局已緊急安排人員疏散與安置工作。

停課 廣東 颱風

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