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優化旅遊簽證 上海口岸團簽暑期爆量

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據上海市公安局出入境管理局消息，2024年暑期（7月至8月），上海口岸簽證機關共簽發口岸外國人團體旅遊簽證（簡稱口岸團簽）4萬餘人次，同比增長184.9%，幾近2024年上半年簽發量總和，持續增長勢頭明顯。

中新社報導，4日17時許，在上海浦東國際機場T2航站樓（航廈）國際到達出口，一個來自羅馬尼亞的旅行團入境。旅行團內13位外籍遊客將開啟他們的10天中國之旅，結束旅行後從北京出境。

地接旅行社非凡國旅相關負責人梁麗莉介紹，該旅行團除2人提前辦妥個人旅遊簽證外，其餘來不及在境外辦理簽證的11人，由旅行社在境內向上海口岸簽證機關申請辦理了口岸外國人團體旅遊簽證，憑一張簽證即可整團入境。

在梁麗莉看來，口岸團簽具有組團方式靈活、辦理時間短、停留期充足等優勢。與此同時，口岸團簽在中國大陸任一口岸均可出入境，便於旅行社為客人設計個性化的旅遊線路。「今年口岸簽證團簽接待窗口優化調整到離市區更近的虹橋機場，為我們旅行社辦證節約了更多時間。在緊急情況下，浦東、虹橋機場口岸簽證窗口還可提供旅行團抵達口岸後現場直接取證的方式，對我們旅行社來講更加便利。」梁麗莉說。

上海市公安局出入境管理局口岸簽證處窗口民警陳姝含表示，今年以來，上海口岸簽證機關高效落實移民管理局便利外籍人員來華5項措施的同時，進一步優化口岸外國人團體旅遊簽證服務。上海口岸簽證機關通過網上同步遞交等方式精簡材料、取證時間進一步縮短為兩天、緊急情況可當天取證等一系列便利舉措和7天24小時全年無休的精細化服務，推動辦理口岸團簽更加高效便捷，助推入境遊持續火熱。「除免簽國家外，口岸團簽具備境內申請、快速審批、團進團出的特點，已成為多數外國旅行團來華旅遊的首選方式。陳姝含表示。

上海 旅行團 簽證

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