從大陸移民至海外！美聯社報導陸移民「4國新生活」 追求尋不著的自由

美聯社今天刊登中國移民分別到美國、墨西哥、泰國、日本的新生活，反映中國各層面社會問題，探討中國移民如何透過在異地生活，追求在中國遍尋不著的自由和穩定。

過去因疫情影響、中國為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）所推出的封控政策，成功阻止中國人口外流。但2018年中國全國人大通過憲法修正案，正式取消國家主席連任限制後，人口外流急劇上升。

這幾年更因中國經濟疲軟、青年失業率居高不下等社會問題顯現，移民熱潮再現。據聯合國預測，中國今年將有31萬人移民海外，2012年僅有12萬人。

最顯著的例子是，自南美、中美洲往美國偷渡的中國「走線」在社群媒體上走紅。據巴拿馬移民局的資料顯示，今年前9個月，中國人是繼委內瑞拉人、厄瓜多人和海地人之後，穿越巴拿馬達連隘口（DarienGap）的第4大國籍。

更有許多人順利到達美墨邊境尋求庇護。今年迄今為止，邊境巡邏隊已逮捕2萬多名從墨西哥非法越境的中國人，幾乎是2022年同期的13倍。

這群人大多數是單身的成年人，他們表示出走是為了躲避日益高壓的政治氣候和暗淡的經濟前景。擔任「議報」的總編輯、前中共中央黨校教授蔡霞表示，這波移民潮反映出對中國的絕望。

此外，也有中國人選擇利用鄰近美國的優勢，在墨西哥開創事業。33歲的董勝利（Dong Shengli，音譯）表示，自己曾在中國國家能源委員會工作，但在朋友的說服下來到墨西哥，經營中國食品商店。

而有些人離開中國則是為了尋求多的自由。50歲的譚（Tan，音譯）今年從廣東省出發抵達墨西哥，過去曾在中國的化學工廠工作、為雜誌寫文章，但他對中國的壓抑氣氛感到厭惡。他表示，感受得到政治的倒退、自由和民主的退縮。這種影響確實讓人感到扭曲和噁心，「生活是非常痛苦的」。

鏡頭轉回亞洲，日本也是不少中國人移民的心中首選。據日本政府數據，去年在日本居住的300多萬名外國人當中，中國人共有82萬2000人，排名第一。

日本除了提供比在中共治下更多的自由，對於中國的投資者和商人而言，日本還能提供財產保護。中共過去打擊科技業，重創馬雲成立的阿里巴巴，使得許多富有的中國人選擇在東京購買公寓，移民日本，躲避這場政治追殺。

據投資移民公司Henley & Partners的一份報告指出，去年有近1萬4000名百萬富翁離開中國，人數為全球最多，而日本則成為移居海外最熱門的目的地。

而另一個鄰近中國的國家泰國，也成為不少中國家庭移居的心頭好。中國社會重視教育，常出現父母其中一方放棄工作，照顧孩子生活起居，為中國學童帶來巨大壓力，不少家長選擇移居泰國，希望能提供給孩子更健康的教育環境。

去年夏天從上海搬到清邁的江文慧（Jiang Wenhui，音譯）表示，過去在中國時兒子有輕微的注意力缺失症（ADD），但在清邁的中國學生可以擺脫強調死記硬背和數小時家庭作業的習慣，有時間發展興趣愛好，現在兒子學會彈吉他跟鋼琴，也嘗試自發地開始學習英文。

任職於提供教育諮詢服務公司的張健生（JensonZhang，音譯）表示，泰國學費比北京、上海等城市的私立學校便宜，再加上簽證方便、人們對中國人的態度友善，讓不少中產階級家庭選擇移居泰國。