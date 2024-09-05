強颱摩羯襲大陸！海南、廣東多地實施「六停」

今年的「風王」、第11號颱風「摩羯」強勢襲華南，並已增強為超強颱風級。大陸中央氣象台9月5日繼續發布颱風紅色預警。海南、廣東多地宣布今日停工停課，其中海口、文昌、湛江等地更宣布「六停」。

據大陸中央氣象台官網，今日清晨5時，「摩羯」中心位於廣東徐聞東偏南方大約630公里的南海北部海面上，中心附近最大風力有17級（58米/秒），中心最低氣壓為925百帕，七級風圈半徑300-350公里，十級風圈半徑140公里，十二級風圈半徑80公里。

「摩羯」預計將以每小時10-15公里的速度向偏西方向移動，強度變化不大，將於明日（6日）下午至夜間在海南瓊海到廣東電白一帶沿海登陸（強颱風級或超強颱風級，15-17級，50-58米/秒），7日凌晨移入北部灣海面，爾後趨向中越交界，強度逐漸減弱。

中央氣象台預報，5日8時至6日8時，台灣海峽、南海大部、福建中南部沿海、廣東沿海、海南島沿海、廣西沿海將有6-8級大風，其中南海北部和中部的部分海域及東沙群島附近海域將有9-12級大風，「摩羯」中心經過的附近海域的風力可達13-17級、陣風17級以上。

同時，台灣東南部、廣東南部沿海、海南島等地將有大到暴雨，其中海南島北部有大暴雨（100-150毫米）。

海口市防汛防風防旱指揮部5日晚發布，在全市範圍內分批啟動「停課、停工、停運、停航、停園、停業」措施。文昌市人民政府亦發緊急通告，全市分批啟動停課、停工、停運、停航、停業、關停旅遊景區。

在廣東，據湛江市三防指揮部辦公室、湛江市應急管理局消息，預計「摩羯」正面登陸雷州半島概率大，可能對湛江造成嚴重風雨影響。湛江市三防指揮部啟動防風Ⅱ級應急響應。

當局要求嚴格落實「六停」（停遊、停課、停航、停工、停電、停聚），即市區所有旅遊景區停止開放、人員全部安全轉移；學校全部停課；所有水域渡口停航；所有建築工地停止施工；所有建築工地、陳舊供電區域及臨時搭建供電線路停電；所有公眾聚集場所停止活動。