快訊

早知會被羈押？柯文哲預錄影片向支持者喊話：照顧好自己

柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見 民眾黨聲明回應

開綠燈？傳烏軍用長程飛彈能擊中大部分俄軍戰機和基地 白宮發聲了

摩羯颱風來襲…香港機場取消38個航班 港機管局曝影響

中央社／ 香港5日電
颱風摩羯來襲，加上國泰航空因為A350飛機引擎零部件故障而取消多個往來區內的航班，香港機場頗受影響。圖為香港商戶使用米字膠帶保護玻璃。香港中通社
颱風摩羯來襲，加上國泰航空因為A350飛機引擎零部件故障而取消多個往來區內的航班，香港機場頗受影響。圖為香港商戶使用米字膠帶保護玻璃。香港中通社

颱風摩羯來襲，加上國泰航空因為A350飛機引擎零部件故障而取消多個往來區內的航班香港機場頗受影響；機場今天已因颱風而取消了38個航班，機場管理局也會啟動旅客關注組，準備支援滯港旅客。

機管局機場運行副總監方瑞文下午在機場召開記者會，交代因應颱風來襲所採取的措施。他說，航班仍保持正常運作，但今天仍取消了38個航班。

方瑞文表示，隨著颱風迫近，機場將會受到影響，明早機場將會啓動航班重新編配機制。

隨著摩羯逐漸接近香港，天文台預定於晚上6時20分發出更嚴重的8號烈風或暴風訊號。

方瑞文說，在8號烈風或暴風訊號生效後，連接機場的大部分陸路交通將會取消，只有個別公車路線維持有限度服務，機場鐵路則保持服務。

他表示，在惡劣天氣之下，預料將有旅客在機場客運大樓滯留，機場將會設立臨時休息區，而餐廳和旅客捷運系統也會延長服務；機場也會啓動旅客關注組，以便向滯留旅客提供服務和支援。

港府較早時已宣布，今天所有夜校停課，明天所有日校停課。在8號颱風訊號之下，香港將會停工停課。

停課 機場 航班 颱風 香港

延伸閱讀

超強颱風摩羯襲大陸！今晚及明早影響珠江口一帶 香港9月6日停課

摩羯預計明登陸海南廣東一帶 恐成今年侵陸最強颱風

強颱摩羯恐成今年最強颱風 星宇取消今明港澳16來回航班

粉專：強颱摩羯恐成南海最強颱風 估明後登陸海南島、越南

相關新聞

中秋將至…川渝仍持續高溫？陸網質疑：都是三峽大壩惹的禍

中秋都快到來，但大陸川渝地區迄今仍持續出現40度高溫，個別地區氣溫甚至達到45攝氏度。部分觀點將天氣持續高溫與三峽大壩連...

摩羯預計明登陸海南廣東一帶 恐成今年侵陸最強颱風

大陸中央氣象台5日10時繼續發布颱風紅色預警，摩羯颱風將於6日下午至夜間在海南瓊海到廣東電白一帶沿海登陸，7日淩晨移入北...

摩羯颱風來襲…香港機場取消38個航班 港機管局曝影響

颱風摩羯來襲，加上國泰航空因為A350飛機引擎零部件故障而取消多個往來區內的航班，香港機場頗受影響；機場今天已因颱風而取...

「爛尾娃」就業不易…大陸青年搶當日薪工 反映職場降級現象

韓媒朝鮮日報中文網報導，中國青年失業率持續攀升，數以百萬的大學畢業生被迫屈就低薪工作，或面臨長期失業困境。這群「爛尾娃」...

強颱摩羯襲大陸！海南、廣東多地實施「六停」

今年的「風王」、第11號颱風「摩羯」強勢襲華南，並已增強為超強颱風級。大陸中央氣象台9月5日繼續發布颱風紅色預警。海南、...

超強颱風摩羯襲大陸！今晚及明早影響珠江口一帶 香港9月6日停課

颱風摩羯來襲，香港天文台判斷它是超強颱風，預定今晚6時許把目前的3號強風訊號提升到更嚴重的8號列風或暴風訊號；港府預告，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。