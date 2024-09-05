摩羯颱風來襲…香港機場取消38個航班 港機管局曝影響
颱風摩羯來襲，加上國泰航空因為A350飛機引擎零部件故障而取消多個往來區內的航班，香港機場頗受影響；機場今天已因颱風而取消了38個航班，機場管理局也會啟動旅客關注組，準備支援滯港旅客。
機管局機場運行副總監方瑞文下午在機場召開記者會，交代因應颱風來襲所採取的措施。他說，航班仍保持正常運作，但今天仍取消了38個航班。
方瑞文表示，隨著颱風迫近，機場將會受到影響，明早機場將會啓動航班重新編配機制。
隨著摩羯逐漸接近香港，天文台預定於晚上6時20分發出更嚴重的8號烈風或暴風訊號。
方瑞文說，在8號烈風或暴風訊號生效後，連接機場的大部分陸路交通將會取消，只有個別公車路線維持有限度服務，機場鐵路則保持服務。
他表示，在惡劣天氣之下，預料將有旅客在機場客運大樓滯留，機場將會設立臨時休息區，而餐廳和旅客捷運系統也會延長服務；機場也會啓動旅客關注組，以便向滯留旅客提供服務和支援。
港府較早時已宣布，今天所有夜校停課，明天所有日校停課。在8號颱風訊號之下，香港將會停工停課。
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