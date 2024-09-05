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「爛尾娃」就業不易…大陸青年搶當日薪工 反映職場降級現象

中央社／ 台北5日電
韓媒朝鮮日報中文網報導，中國青年失業率持續攀升，數以百萬的大學畢業生被迫屈就低薪工作，或面臨長期失業困境。圖為香港市民於銅鑼灣街頭出行資料圖。中新社
韓媒朝鮮日報中文網報導，中國青年失業率持續攀升，數以百萬的大學畢業生被迫屈就低薪工作，或面臨長期失業困境。圖為香港市民於銅鑼灣街頭出行資料圖。中新社

韓媒朝鮮日報中文網報導，中國青年失業率持續攀升，數以百萬的大學畢業生被迫屈就低薪工作，或面臨長期失業困境。這群「爛尾娃」開始出現在勞務市場，爭取平均日薪720元的零工機會。

北京郊外的馬駒橋是華北地區最大的勞務市場，每天凌晨4時到6時間，會有幾千名的勞動者聚集於此，搶著當日結（當天結算工資）工的機會，包括廚房助理、清潔工和保安等工作，日薪平均為人民幣160元（約新台幣720元）。

為了賺160元，勞動者通常要耗時16個小時，等待應徵消息、達成協議及做工。有人為了節省住宿費，更選擇睡在勞務市場附近的長椅上。

與以往不同的是，這幾年在路邊吆喝、搶著做工的場合中，出現外地年輕人的聲音。老家河北保定、29歲的鄭先生表示，最近看到很多比他年輕的人，一開始這群新手還會低頭滑手機，後來在這先到先得的地方落空幾次後，就會把手放下了。

報導分析，年輕人湧入勞務市場，爭取日薪工，反映出中國社會「職場降級」現象的連鎖反應，青年就業難，低學歷、外地出身的青年選擇在勞務市場找工作。

據中國國家統計局8月16日發布數據顯示，7月青年失業率為17.1%，較6月提高3.9個百分點，創下今年以來新高。

除了年輕人開始到勞務市場找零工外，這幾年中國大學也掀起一股「逃避式考研」風潮，部分大學生為逃避進入職場，或擔心就業不易，而選擇繼續就讀研究所。

報導引用即將畢業的名牌大學生說法，他們表示「小皇帝們長大後成了匹夫」，描繪在中國高速成長和獨生子女政策相伴的黃金時期，接受高水平教育的年輕人，最後卻等到了「垃圾時代」。

為了不畢業即失業，中國大學生們成了「八爪魚」，得同時準備考公務員、考碩士班、申請私營企業工作等，就擔心淪為「爛尾娃」，只能回老家當「全職兒女」或「躺平族」。

報導引述其他分析稱，「六四」事件後，中國一直透過經濟成長改善雇傭的方式掩蓋民間對政治的不滿。江澤民時期，國營企業的改革擴大了經濟規模；習近平時期初期，透過網路企業和創業振興經濟。但現在已遇到瓶頸，存在民企蕭條和房地產、消費低迷等經濟問題。面對現況，青年選擇外送員、逃避性升學、考公務員、返鄉等對策，也得以獲得喘息。

失業 年輕人 青年

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