超強颱風摩羯襲大陸！今晚及明早影響珠江口一帶 香港9月6日停課

颱風摩羯來襲，香港天文台判斷它是超強颱風，預定今晚6時許把目前的3號強風訊號提升到更嚴重的8號列風或暴風訊號；港府預告，所有夜校今晚停課，日校明天停課。

天文台下午公布，摩羯發展成熟，受其外圍環流影響，香港多處地方吹強風，離岸及高地偶吹烈風，本地風力正逐步增強，天氣轉壞。

按照現時預測，摩羯是超強颱風，明早在香港西南300公里左右掠過，今晚及明早影響珠江口一帶。

除了晚上起停課，香港往來澳門之間的噴射船晚上也會停航，最後一班船將於下午4時以前開出。

另外，中國中央氣象台預計，摩羯明天下午至晚間在海南瓊海至廣東電白一帶沿海登陸，預料將為海南文昌帶來狂風暴雨；氣象台預計，海南及廣東今明兩天會出現4至6公尺高的巨浪，廣東局部地區有可能出現強雷雨及龍捲風。

海南和廣東已提升防風響應到一級，廣東湛江市更實施「六停」措施，包括停遊、停課、停航、停工、停電和停聚。