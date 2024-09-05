摩羯預計明登陸海南廣東一帶 恐成今年侵陸最強颱風

大陸中央氣象台5日10時繼續發布颱風紅色預警，摩羯颱風將於6日下午至夜間在海南瓊海到廣東電白一帶沿海登陸，7日淩晨移入北部灣海面，爾後趨向中越交界，強度逐漸減弱。

中新網報導，海南海口5日上午降雨持續但雨勢較平緩，不少市民冒雨出門採購。海南省氣象台指出，摩羯颱風可能成為今年登陸中國大陸的最強颱風。受其影響，5日到7日南海海面有15～17級陣風。

海南省旅遊和文化廣電體育廳5日發布做好颱風防禦工作緊急通知，要求海南各市縣旅文局立即關停本地所有旅遊景區，關停本地所有海濱浴場、海上休閒旅遊等活動以及其他涉海涉空旅遊項目；要立即通知轄區內各旅行社暫停旅遊團隊旅遊活動，安排遊客在室內場所避險，要做好遊客解釋和安撫工作，確保遊客人身財物安全。

廣東省防汛防旱防風總指揮部則發布緊急通知，要求各有關地區和部門落實情況檢查，確保船回港、人上岸，強化在港船隻和上岸人員安全管理，在風險沒有解除前嚴禁擅自出海。

面對摩羯颱風來勢洶洶，廣東湛江、珠海、茂名、陽江、台山等地早前已經宣布5日起停課。