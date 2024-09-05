香港財政司長：將加強離岸人民幣基礎設施建設

第六屆外灘金融峰會5日在上海市黃浦區開幕，香港財政司司長陳茂波出席並發表演說，他表示，將加強離岸人民幣基礎設施建設，並進一步加強香港作為中國與全球資本市場橋梁的作用。

陳茂波表示，香港長期以來是全球最大離岸人民幣中心，將加強離岸人民幣基礎設施建設，提供更多人民幣金融產品，支持在港發行離岸人民幣債券，這些舉措將進一步增強人民幣流動性，並豐富產品種類。

另據新浪財經報導，陳茂波在演講中提到，香港作為中國與全球資本市場橋梁的作用，也將進一步加強，互聯互通機制正在擴大。今年4月，中國證監會便宣布進一步相關措施。

其中一項措施是在「滬港通」納入人民幣櫃台，允許大陸投資者以人民幣購買在港交所上市的國際公司的股票，無需承擔匯率風險，而且降低成本，也就是說能讓在港上市的國際公司可以同時獲得國際和大陸的資本。

滬港通是上海證券交易所和香港聯合交易所允許兩地投資者通過當地證券公司，買賣規定範圍內的對方交易所上市的股票，是上海和香港股票市場交易互聯互通的機制。

第六屆外灘金融峰會「應對變化的世界」9月5日到7日在上海召開，由中國金融四十人論壇（CF40）和中國國際經濟交流中心（CCIEE）聯合主辦。峰會聚焦國際金融、綠色金融、科技金融、數位金融四大議題。