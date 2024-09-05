兩岸媒體天府行 走訪鄧小平故里

2024兩岸媒體天府行聯合採訪活動啟動儀式3日在四川廣安舉行。兩岸及香港20多家媒體30多名記者、自媒體人，將赴廣安、綿陽、德陽、成都等地採訪拍攝，實地了解大陸改革開放四川篇章成就，探尋成渝地區雙城經濟圈發展機遇，以及見證台胞台青在川發展實效。

四川省台辦副主任孫樹學表示，此次採訪活動在廣安啟動，並以「改革發展看四川」為主題，特別有意義。希望兩岸媒體、自媒體人透過天府行採訪，充分感受四川好環境、好機遇、好發展，用鏡頭和筆頭向更多的台灣同胞分享展示四川的安逸巴適與新發展新機遇。

廣安，是大陸改革開放和現代化建設總設計師鄧小平的家鄉。在鄧小平故里核心區，建有鄧小平銅像廣場、鄧小平故居陳列館和鄧小平緬懷館等紀念設施，恢復清水塘、神道碑、德政坊、放牛坪等近20處鄧小平青少年時期的活動場所，形成了鬱鬱蔥蔥、井然有序、自然親切的「天然紀念館」風貌。

作為鄧小平誕生地的協興鎮牌坊村，近年來，開發農村自然生態風光，發展農家旅遊業，現轄區營業農家樂、酒店39家，民宿97家，可同時接待8000多人食宿，年接待旅客逾30萬次。此處山清水秀，地靈人傑，環境優美，綠化精雅匠心，民居獨具特色，實現了「小平故里煥新彩，宜居鄉村入畫來」群眾期盼的美好願景。