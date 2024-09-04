青海出現有氣象記錄以來最強暴雨天氣
新華社報導，受副熱帶高壓東退及北方冷空氣的共同影響，大陸青海省近日出現有氣象記錄以來最強暴雨天氣，省內34個氣象觀測站日降水量突破歷史極值。
報導稱，9月3日15時至9月4日15時，青海省內共有7個氣象觀測站降水量超過100毫米，達到大暴雨量級；164個氣象觀測站降水量超過50毫米，達到暴雨量級；291個氣象觀測站降水量超過25毫米，達到大雨量級。
青海省氣象局應急與減災處處長李周藏表示，本輪降水強度大、影響範圍廣、持續時間長，是青海有氣象記錄（1954年）以來最強降水過程，具有極端性和較強的致災性。
氣象部門監測顯示，本輪降雨過程中，青海最大降水量出現在大通娘娘山景區氣象站，為133.8毫米，該站小時雨強為68.6毫米，突破歷史極值（58.5毫米）。
中新網指出，4日受降雨影響，西寧市部分地區已經出現嚴重積水。4日西寧全市幼兒園、中小學均停課，西寧汽車站所屬三站全部班線暫時停運，部分高速公路封閉。
氣象專家提醒，近期青海省內降水落區重疊度高，引發滑坡、泥石流、山洪、中小流域洪水等次生災害可能性極大，相關部門和單位應做好防範和排查。
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