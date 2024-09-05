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河南信陽／光山縣 享豫南「魚米之鄉」美譽

經濟日報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
光山空氣好，享譽「光山藍」。 圖／聯合報系河南信陽傳真
光山空氣好，享譽「光山藍」。 圖／聯合報系河南信陽傳真

光山縣位於信陽市中部，周朝始稱弦國，隋文帝開皇18年，更名為光山。是北宋政治、文學、史學家司馬光出生地。境內淨居寺是佛教天台宗的始祖庭，另有紫水塔歷史古蹟，以及大蘇山、五嶽湖等自然景觀。是大陸名茶之鄉、中國產糧大縣，有豫南「魚米之鄉」美稱。空氣品質優良，「光山藍」享譽中原。

智慧之鄉光山，素有崇文重教傳統，元代狀元龔友福和清代名宦鴻儒胡煦、胡季堂父子久負盛名。司馬光故居景區位於城區正大街，為四合院落。宋真宗天喜三年，司馬光出生於此。當時他的父親司馬池擔任光山縣令，便給他取名「光」。兒時一群小朋友玩耍，其中一孩失足跌入水甕，大伙都嚇跑，只有司馬光情急生智，搬起大石砸破水甕，救出小孩，即「司馬光砸缸」故事。

大陸國家級非遺，光山花鼓戲。 圖／聯合報系河南信陽傳真
大陸國家級非遺，光山花鼓戲。 圖／聯合報系河南信陽傳真

淨居寺位於大蘇山國家森林公園內，素有「九龍捧聖，四水歸池。」之奇、12景觀的幽妙。高僧慧思、智顗名冠禪宗，史稱二聖。蘇東坡、陳季常、黃庭堅相會於此，頌為三賢。寺前有五株古柏，一棵千年銀杏，樹上寄生一檀一柏，人稱「同根三異樹」。宋真宗題名「敕賜梵天寺」匾額仍嵌在門頭上，另存有歷代學者所題詩賦碑刻30餘塊，尤以「宋蘇軾遊淨居寺詩並敘」碑最為珍貴。

始建於明末的紫水塔，坐落在縣城東門外，因瀕臨紫水河而得名。當時此地常淹大水，便修塔壓海眼，鎮住洪水。紫水塔為八角七級樓閣式磚塔，通高27米。塔身高聳，仰凌碧空。既有南塔的清秀挺拔，也有北塔的莊重勁秀。世人常以「紫水弦山」來象徵光山。

大陸國家級非物質文化遺產光山花鼓戲，起源於清代，由豫南民間小調、山歌、歌舞、小戲融合楚劇、黃梅戲的唱腔，同時吸收漢劇、曲劇的藝術特點，先後經歷花會玩燈、打五件、打三件、地燈班以及花鼓班五個發展階段。光山花鼓戲以演生活小戲見長，每班七人，一人分飾多角，演員需熟悉武場，講究唱、念、做、舞，分為連台戲、本戲、墊台戲、饒戲四門類。

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