中國再傳銀行命案 安徽含山一分行主管被刺身亡

相隔不到3週，中國再傳銀行命案。安徽含山農村商業銀行華陽支行今早發生持刀傷人事件，該支行司姓主管被一名男子連刺多刀後傷重不治，兇嫌並未逃逸，當場被捕。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，9月4日上午，多名網友發布影片稱，安徽馬鞍山含山縣農村商業銀行華陽支行內發生持刀傷人事件。事發後，一名男子持刀在業務洽談室內站立，室內一片狼藉；另一名男子胸口滿是鮮血被抬上救護車。

含山縣公安局下午通報，9月4日上午8時40分許，警方接到報警稱在含山縣環峰鎮環峰西路某銀行有人持刀傷人。警方第一時間趕到現場將犯罪嫌疑人張某某抓獲，並將傷者司某某送醫救治。目前，該傷者經搶救無效死亡，案件正在進一步偵辦中。

報導引述知情人士稱，傷者為環峰路上一間銀行網點（支行）的領導，其傷勢嚴重，胸腹被捅刺多刀，經搶救無效去世。他今年不滿40歲，家中有兩個孩子年紀還很小。網路盛傳，遇刺身亡的司姓男子是該支行的行長（支行經理）。

這是相隔不到3週，中國再傳銀行命案，而且死者都是銀行中高階主管。

河北省邯鄲銀行董事長鄭志瑛8月15日在邯鄲銀行大樓辦公室內遇刺身亡，凶嫌留在現場被警方帶走。陸媒報導指兇嫌是邯鄲銀行白溝支行前行長宋洪濤，引發社會震驚，行兇原因迄今眾說紛紜。