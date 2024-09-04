河南信陽／信陽博物館 珍寶豐富

經濟日報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
息父辛鼎，古樸神秘。 圖／聯合報系河南信陽傳真
息父辛鼎，古樸神秘。 圖／聯合報系河南信陽傳真

信陽地處中原、江淮之間，中原文化、楚文化、吳文化相互交融，文化底蘊深厚。信陽博物館陳展面積近1萬平方米，有青銅器、金銀器、玉器、石器、陶瓷器、木漆器、動植物化石等各類藏品近2萬餘件套，館藏文物以青銅器最為著名。常設七個基本陳列廳，分別為淮上故園、遠古家園、淮上諸侯、楚地王風、天下根親、茶韻天香、豫風楚韻。

館藏珍品「父乙」角，是一種酒器，西周時期文物。因埋藏環境穩定，故器物表面形成一層瑩潤光澤的黑漆古，有別於其他銅器的「青」色。它的造型構思巧妙，紋飾瑰麗莊重，28公分的高度也是迄今為止最大的青銅角之一，因而有了「角王」的美譽。因形狀與爵相似，無流而有兩尾，看起來像兩隻高高翹起的角，故而得名，蓋內和腹內壁各鑄有一組銘文「晨肇貯用作父乙寶尊彝即冊」。

「黃夫人」壺，春秋時期文物，信陽光山寶相寺出土。這件銅壺體現了春秋時期明顯不同於商周時期的藝術之美，青銅器也逐漸擺脫了神秘莊重的特點，開始追求複雜繁縟的華麗效果。通高30公分，垂鼓腹，兩側以兩隻老虎作耳。在壺的頸部鑄有銘文「黃子作黃夫人行器，則永祜福霝終霝後。」

父乙角，有「角王」美譽。 圖／聯合報系河南信陽傳真
父乙角，有「角王」美譽。 圖／聯合報系河南信陽傳真

「息父辛」鼎，商代文物。鼎的內壁鑄有銘文「息父辛」三字，證實它的主人是商代息國的國君。鼎作為食器，後期則被當為禮器，或用於王侯祭祀，及王室家廟供奉，以顯尊貴。此鼎通高30公分，立耳鼓腹，下鑄三隻柱足，厚重敦實，通體裝飾雲雷紋與獸面紋，兼具古樸神秘。

化石 文物

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